"Del Presupuesto 2026, queremos saber cuál es el stock de deuda actual"

Una copia del proyecto de ley de Presupuesto 2026 que el Ejecutivo provincial presentó ante la Cámara de Diputados, fue enviada a cada bloque para su estudio.

El legislador Martín Fellner (del Partido Justicialista) se refirió al mismo en vísperas de la visita del ministro de Hacienda y finanzas, Federico Cardozo al Legislativo, donde se referirá al mismo.

El Presupuesto fijó en $ 2.663.750.291.667 (dos billones seiscientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta millones doscientos noventa y un mil seiscientos sesenta y siete) el total de erogaciones de la Administración central y organismos descentralizados.

Los recursos serán distribuidos de la siguiente manera: Administración General $ 983.911.388.019, seguridad $ 271.223.435.694, salud $ 370.108.870.693, bienestar social $ 151.504.745.340, cultura y educación $ 621.952.852.025, ciencia y técnica $ 352.671.734, desarrollo de la economía $ 199.293.000.629, deuda pública $ 44.655.724.608 y gastos a clasificar $ 20.747.602.925.

Al poder Ejecutivo se destinarán $ 2.293.633.324.432, al Legislativo $ 28.642.878.714, al Judicial $ 133.647.816.543, y a los organismos descentralizados $ 207.826.271.978.

- ¿Qué análisis hizo del Presupuesto 2026?.

- Posee un superávit, aunque mucho menor al del año pasado. En el se solicita una autorización de una nueva e importante deuda, de más de 380 millones de dólares.

La mayor parte de los ingresos son de origen nacional, casi un 90%, es decir que la provincia aporta menos del 15%, cerca al 10%, lo cual es preocupante y no sabemos qué sucederá en cuanto a las transferencias a la provincia.

Es importante remarcar que pocos recursos se generan en la provincia, claramente hay que trabajar para revertir esa situación. Lo que expresé son análisis rápidos que hice, pero mañana (por hoy) seguramente tendremos muchas consultas para hacerle al Ministerio de Hacienda y finanza, Federico Cardozo que vendrá a la Legislatura para exponer al respecto.

También queremos saber cuál es el stock de deuda actual. Sabemos que realmente es muy grande y estaría superando los 500 millones de dólares.

- ¿La deuda es consecuencia de la crisis financiera nacional?.

- No, esto tiene que ver claramente con una decisión del Gobierno de la provincia, porque es un presupuesto que se viene reiterando desde hace muchos años, con una altísima dependencia de recursos de Nación. El famoso cambio de matriz productiva claramente no funcionó porque seguimos dependiendo del gobierno central y además se destina casi la totalidad a pagar salarios, al funcionamiento del Estado y muy poco para generar nuevas oportunidades, a la producción y obras de infraestructura que tanto se necesitan.

Esto es algo que se viene reiterando año tras año.

- El gobierno dijo que se hizo cargo de los recortes efectuados por Nación. ¿Es así?.

- Lo que observamos es que muchas veces no se refleja en los papeles lo que se dice en los discursos. Falta mucha información, lamentablemente cuesta encontrarla y que avale los dichos de los funcionarios o del propio gobernador.

No es lo que surge de los papeles que nosotros analizamos. Si hay algunos recortes de Nación, pero tampoco hay demasiado interés por parte de la provincia en solucionar conflictos graves que están surgiendo en la provincia.

- El Presupuesto será aprobado el jueves?

- Desde el Bloque del Frente Justicialista, haremos muchas consultas al ministerio de Hacienda y finanzas. Seguramente después de finalizada la reunión nos juntaremos en el bloque donde decidiremos cuál será nuestra posición al respecto.

El Presupuesto es una herramienta necesaria para el Ejecutivo provincial, pero debería hacer el esfuerzo en incorporar algunas cosas que están faltando, explicar algunos temas que aparecen y tampoco se comentan demasiado. La decisión dependerá en parte de la reunión y lo que charlemos después con el resto de los diputados.

- En base al Presupuesto enviado por el gobernador, ¿cómo observa la provincia para el próximo año?.

- Obviamente la situación de la provincia es complicada, siempre hay un conflicto salarial con los docentes, con la salud o con otros sectores, hay que resolver muchas cuestiones puntuales que son necesarias para la provincia.

Será un año complicado, pero vamos a acompañar todo aquello que sea bueno, trataremos también de proponer alternativas a la situación económica provincial y nacional que nos golpea y mucho.

- Un tema que planteó en varias oportunidades en el recinto fue la ley de Coparticipación municipal, que aparentemente no enviará el Ejecutivo provincial.

- Hace dos años que estoy en la Cámara y en cada apertura del Período de sesiones ordinarias escuche decir al gobernador que íbamos a trabajar sobre el proyecto de ley, pero no fue así.

Hasta hoy (por ayer en la mañana) no ingresó nada al respecto, calculo entonces que ya no lo enviará. Nosotros desde el bloque presentamos distintas iniciativas, pero siempre fuimos respetuosos porque en todo momento nos dijeron que el Gobierno estaba próximo a enviar el proyecto de coparticipación. Pero nada.

Sabemos que actualmente el reparto (de los recursos) es totalmente arbitrario y depende muchas veces del signo político o de las negociaciones puntuales que haga un intendente con el Gobierno.

- A pesar de ello, observó a algún intendente en la Legislatura plantear el tema o exigir la ley que le agilice su gestión?.

- La verdad son voces aisladas las de los intendentes. Cada uno tiene sus intereses, hay mucha preocupación entre ellos en cómo será la forma de distribuir los recursos. Nosotros tenemos un diálogo constante con los intendentes, principalmente y obviamente si pertenecen al Frente Justicialista, sabemos de su necesidad en contar con una herramienta fundamental para elaborar políticas de mediano y largo plazo.

-Se viene una nueva Cámara.

- Así es, un nuevo partido ingresa, seguramente habrá una nueva discusión. Pero siempre es bienvenido el debate, las ideas distintas y ojalá podamos alcanzar consensos en proyectos que sean necesarios para la provincia.