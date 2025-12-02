Cámara Minera renovó, en forma parcial, su directiva

Dentro de su asamblea ordinaria anual, la Cámara Minera de Jujuy renovó parcialmente su comisión directiva y designó como nuevo presidente a Arturo Alejandro Pfister, representante de Exar.

Durante su asunción, Pfister agradeció el respaldo de las empresas socias y remarcó el desafío de liderar la institución en un contexto dinámico y de alta exposición para el sector. "Tenemos el compromiso de consolidar una industria minera jujeña moderna, integrada al territorio y generadora de empleo genuino. La Cámara seguirá siendo una voz activa, propositiva y articuladora, capaz de tender puentes con los referentes públicos, las comunidades y la sociedad en su conjunto", expresó.

El nuevo presidente subrayó además la continuidad del enfoque estratégico impulsado por el último período de gestión, orientado al fortalecimiento institucional, la formación técnica, la comunicación sectorial y la sostenibilidad. "Hoy más que nunca, el diálogo y la planificación compartida son fundamentales para proyectar una minería con licencia social y visión de largo plazo", sostuvo Pfister.

Durante la asamblea se aprobaron el Balance correspondiente al ejercicio económico 2024, así como la Memoria Anual y el Informe de Gestión 2025, destacándose una administración sólida, el crecimiento de la representatividad sectorial y una activa agenda de trabajo con actores públicos y privados.

La nueva comisión directiva para el período 2026-2027 se completa con César Solveyra (vicepresidente 1° - SSR Mining Puna; Carla Michel (vicepresidente 2° - Hanaq Group); Carlos Carrillo (secretario - Río Tinto); Diego Zuliani (prosecretario - MOM Mining); Nilo Carrión (tesorero - Los Tilianes), y Franco Mignacco (protesorero - Los Boros). Vocales: Nicolás Damin, Pablo Abiad, Marcelo Cabral y Andrea Clapier. En la comisión revisora de cuentas están César González Barry y Gabriel Ignacio Blasco.

Finalmente, la comisión agradeció a Carlos Carrillo por su gran dedicación en el ejercicio cumplido al frente de la Cámara, y se destacaron los primeros cinco años de vigencia y crecimiento de MOM Mining, que se conmemoraron ayer.