Los impactantes dibujos que había hecho el nene de 8 años antes de ser asesinado

Caras con distintas expresiones tristes y consignas escolares simples son parte de una tarea que Joaquín Ruffo, el nene de 8 años asesinado por su padre en Lomas de Zamora, realizó en el colegio pocos días antes del terrible hecho.

En una hoja, la consigna era clara: “Completá las caras de estos chicos con las expresiones que más te gusten”. Debajo, rostros infantiles que representaban emociones. Más abajo, el ejercicio pedía identificar qué sentimientos aparecían según el lugar o la experiencia vivida. La respuesta del chico fue estremecedora. “Colegio: tranquilo y cansancio”, escribió con letra prolija. “Casa: miedo”, anotó después.

La hoja estaba corregida por la docente, con marcas en verde y un “súper” escrito encima. Nadie -o nadie que pudiera hacer algo a tiempo- leyó esa palabra como una alerta. “La maestra lo vio y lo corrigió, yo fui a hablar al día siguiente y como venían las vacaciones de invierno me ignoraron”, denunció a TN Natalia Ciak, mamá de Joaquín.

“Le pedí a la directora llorando saber con qué docente tenía el taller. Me dijo, pedí hablar con ella y nunca nadie se comunicó conmigo”, remarcó. Para Natalia, esos dibujos son una prueba de lo que el nene sentía y no podía decir en voz alta. El crimen ocurrió días después, y el agresor fue su propio padre.

El abogado de la mujer, Diego Lugones, señaló que hubo “negligencia” por parte de la escuela. “Joaquín daba un montón de indicios de que tenía miedo en la casa, y el colegio debió hacer una denuncia al tomar conocimiento, no solo por el padre, sino por la madre, porque no sabían de donde salía el miedo. Capaz, si hacían la denuncia, no estábamos hoy con esta situación”, recalcó.

Natalia y su abogado presentaron una mediación judicial contra el colegio French de Banfield y en las próximas semanas harán una denuncia formal, según adelantaron a TN.

“El viernes 12 de diciembre teníamos la mediación con el colegio -por daños y perjuicios- y nadie se presentó. Ellos saben que hay reglas a seguir, en este caso debería haber una denuncia directa a Defensoría del Menor para saber por qué él había escrito este pedido de ayuda. Muy claro, corregido con tilde verde y que decía ´Felices vacacaciones de invierno, que todos tus sueños se hagan realidad´“, sumó.

A su vez, recordó: “Cuando fui a buscar su boletín y presenté su certificado de defunción como me pidieron, me hablaron maravillas de él, como yo sabía, porque era un chico que no llevaba problemas. Pero al único pedido de ayuda que solicité, me ignoraron, y a él lo ignoraron también. Tal vez si alguien hubiera prestado atención y la docente hubiera hecho su trabajo, hoy sería otra la historia“.

A cuatro meses y medio del asesinato, Natalia habló por primera vez con TN y aseguró que atraviesa una de las etapas más difíciles. “Es cuando salimos del shock y empezamos a volcarnos a la realidad”, explicó.

Su voz se quebró al recordar que el daño fue “consciente y premeditado”. “No es un padre, no es un ser humano. Sabía que haciéndole daño a Joaqui daba en el talón de Aquiles de su mamá”, afirmó.

El dolor también se replicó en el entorno del nene. Natalia contó que la ausencia de Joaquín sigue presente en cada gesto cotidiano. “Sus amigos dicen que el aula es aburrida ahora”, sostuvo. Al mismo tiempo, contó que algunos usan ropa que ella misma les regaló y le piden a sus mamás que no la laven: “Dicen que tiene perfume a Joaco”.

“Él era luz”, contó. Y agregó que el impacto fue mucho más allá de los chicos. “Éramos todo lo que ves y él dejó mucho amor, incluso en adultos: papás y mamás de sus amigos que hoy hacen terapia. Fue un tsunami. Se llevó puestos a muchos”.