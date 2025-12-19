La grilla del 66º Festival Nacional del Folclore Cosquín 2026

El Festival Nacional de Folclore de Cosquín va este año por su edición número 66.

Como cada año se realizará en la bella villa turística de la provincia de Córdoba, y la comisión organizadora ya anunció la grilla completa de artistas que subirá este año al escenario mayor Atahualpa Yupanqui, de la plaza Próspero Molina.

El encuentro vuelve con nueve lunas y figuras históricas del folclore y las entradas ya están en venta.

Las nueve lunas de 2026 reúnen figuras históricas y cruces generacionales: Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Nocheros, Peteco Carabajal, Jairo, Los Manseros Santiagueños, Teresa Parodi, Dúo Coplanacu, Raly Barrionuevo, Los Tekis y Jorge Rojas.

Habrá momentos muy esperados, como los guiños al presente con la presencia de la jujeña Cazzu y el santiagueño Milo J, que este año descollaron con producciones folclóricas que recibieron muy buenas críticas.

Y sin dudas, un show muy especial que genera muchas expectativas, como el festejo por los 30 años de Soledad en los escenarios. Se espera mucha emoción en esta presentación de la carismática artista.

A ellos se sumarán los ganadores del Pre Cosquín 2026, cuyas rondas serán del 3 al 16 de enero, las finales el 17 y 18, y una gala el 19.