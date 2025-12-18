Las historias olvidadas de las calles céntricas de la capital

PLINIO LÓPEZ

Las calles del casco histórico de San Salvador de Jujuy guardan entre sus veredas una rica historia que supera los cuatro siglos.

Caminadas a diario por miles de personas, sus nombres antiguos, sus transformaciones y los hechos que las marcaron suelen pasar desapercibidos. Desde fundaciones fallidas hasta sangrientas batallas, cada arteria tiene una crónica propia que contar.

La avenida 19 de Abril debe su nombre a la tercera y definitiva fundación de Jujuy en 1593.

BELGRANO EN LOS 70 | CONVERTIDA EN UNA ARTERIA COMERCIAL POR EXCELENCIA.

Su trazado se logró ganándole terreno al río Xibi Xibi, tras la construcción de una primera defensa en su margen izquierda. Las dos fundaciones anteriores, en los años 1561 y 1575, habían fracasado.

La calle Independencia, que corre de este a oeste, recibió su nombre actual por un decreto del gobernador Roque Alvarado del 7 de marzo de 1857, en memoria de la gesta de 1816. En la época colonial era conocida como la "Calle de San Roque", por una ermita dedicada al santo. Poco poblada hasta inicios del siglo XX, en su medio corría una acequia que regaba huertas y jardines.

VISTA PANORÁMICA | SAN SALVADOR DE JUJUY, DESDE EL AIRE, EN LOS AÑOS 70.

Por su parte, la avenida General San Martín era llamada en la colonia "calle La Merced", debido al templo que existía en la esquina con la actual Gorriti. Dicho templo fue destruido por un terremoto y en su lugar el gobernador Benjamín Villafañe construyó el hospital de Niños. Hoy, en su recorrido se concentran numerosas instituciones educativas como el Colegio del Huerto, la Escuela Normal y el Hogar de la Joven.

AVENIDA 19 DE ABRIL.

Una de las arterias con mayor carga histórica es General Belgrano. Hasta 1857 se la llamó "calle Real" o "de San Francisco". Fue escenario de una cruenta batalla entre patriotas y realistas el 9 de octubre de 1812, en la cuadra comprendida entre Sarmiento y Otero. En esta calle se encuentra también el Cabildo Histórico, que tuvo que ser "sacrificado" en parte de su estructura para evitar su derrumbe, y frente a la Catedral funcionó la primera "Escuela de la Patria" en 1824.

CALLE ALVEAR EN 1939 | VEHÍCULOS Y EDIFICIOS QUE CUENTAN UNA HISTORIA.

Finalmente, General Alvear era conocida antiguamente como "calle de Los Portal", por una familia de ese apellido que allí residía. En ella, entre Balcarce y Necochea, se construyó el Mercado Municipal durante el mandato del gobernador Pedro José del Portal. En la misma manzana funcionaron el Teatro Argentino y, por un tiempo, la Escuela Normal. En una de sus esquinas se levantó la primera Casa de Gobierno, obra del doctor Daniel Araoz, que luego fue demolida para dar paso al edificio del Banco Nación.

Así, cada calle del centro jujeño es un capítulo vivo de un libro de historia urbana, esperando a ser leído por quienes la transitan.