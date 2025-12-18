Jubilada víctima de una estafa por 460 mil pesos

Una mujer fue estafada por 640 mil pesos, tras intentar acceder a un presunto descuento exclusivo para jubilados.

Según fuentes consultadas, la víctima de 77 años denunció el hecho en la Seccional 26° de San Pedro.

Relató a los efectivos que recibió un mensaje que daba cuenta de un descuento exclusivo para jubilados, del 40 por ciento en la suscripción en una aplicación de streaming.

La víctima omitió el mensaje y luego recibió una llamada del mismo número, y una persona que se presentó como operadora la convenció de acceder al supuesto beneficio, le envió un link de la entidad bancaria de la mujer y realizaron un reconocimiento biométrico.

Luego la víctima ingresó a su cuenta bancaria, se percató que le faltaban 640 mil pesos y acusó al sujeto de estafarla.

El inculpado continuó con el engaño e indicó que debía acceder al área de créditos de la aplicación bancaria para recuperar el dinero. Sin embargo, la víctima se percató de lo que intentaba realizar el sujeto y le colgó.