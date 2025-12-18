Golpeó a su hermano y lo hirió con un arma blanca

Un hombre fue hospitalizado en la ciudad de Perico, luego de ser golpeado y herido con un arma blanca por su hermano. La agresión sucedió tras una discusión entre los protagonistas mientras consumían bebidas alcohólicas.

Según las fuentes consultadas por este matutino, las autoridades tomaron conocimiento del hecho el pasado martes alrededor de las 6.30 cuando un hombre de 31 años con una herida sangrante ingresó por sus propios medios a la guardia del hospital "Arturo Zabala" de la ciudad comercial.

De manera inmediata fue asistido por personal médico que le realizó las curaciones y lo diagnosticó con herida cortante superficial por arma blanca en lado izquierdo del abdomen y contusiones en el rostro parte izquierda, por lo que quedó alojado en sala de Observación.

Por su parte, un efectivo policial que presta servicio en el nosocomio se entrevistó con la víctima, quien manifestó que la agresión ocurrió minutos previos en su domicilio, ubicado en un sector de la calle Los Cedros del barrio Santo Domingo.

Allí consumía bebidas alcohólicas con su hermano y en un momento determinado se produjo una acalorada discusión que escaló hasta que fue agredido con golpes de puño en el rostro y herido con un arma blanca.

El uniformado alertó a sus pares de la Subcomisaria La Posta, quienes remitieron las actuaciones complementarias al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación que dispuso como primera medida que se inicien las investigaciones de oficio y que una vez que reciba el alta médica, se tome la denuncia formal a la víctima.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Subcomisaria La Posta por directivas del representante fiscal.