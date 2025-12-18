En Jujuy se realizaron 6 nuevos procedimientos de ablación

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que recientemente se realizaron seis nuevos operativos de ablación: tres en hospital "Pablo Soria", dos en hospital "San Roque" y uno en el sector privado. Con estas intervenciones, suman 73 los procedimientos efectuados en la provincia en lo que va del año 2025.

Cada operativo de ablación incluye un trabajo coordinado entre los equipos ablacionistas, la Unidad de Ablación y Trasplante de cada institución y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (Cucaijuy), así como las gestiones sociales y administrativas y la labor en quirófano. Por ello, la donación de órganos es un acto solidario que se fortalece a partir de la sensibilización de la comunidad y de la legislación nacional vigente.

En materia de donación de órganos y/o tejidos, en lo que va del año, tal como se informó en el último Consejo Federal de Salud (Cofesa) de 2025, Argentina alcanzó el récord histórico de donación de órganos y tejidos superando los valores alcanzados antes de la pandemia con un total de 906 procesos, resaltando que, en 2019, se efectuaron 883 procedimientos. En tanto, se concretaron 1.242 procesos de ablación de tejidos, superando las 1.156 donaciones realizadas en 2024.

En este contexto de crecimiento y consolidación del sistema de donación y trasplante a nivel nacional, el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, expresó un reconocimiento institucional al doctor Carlos Soratti, quien anunció su retiro de la función pública y de la presidencia del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

"Su compromiso, su trayectoria y su visión fueron clave para el fortalecimiento del sistema a nivel federal. En Jujuy nos visitó en numerosas oportunidades, siempre reconociendo el trabajo de nuestros equipos", exclamó.