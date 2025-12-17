Una víctima fatal y veintiún heridos tras choque frontal

La comunidad quebradeña lamenta profundamente un choque frontal entre un colectivo de turismo y un camión en el departamento Humahuaca, que dejó como saldo a una víctima fatal y a veintiuna personas hospitalizadas con heridas de diferentes consideraciones.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró ayer alrededor de las 5.40 en la ruta nacional N°9, a la altura del paraje Azul Pampa de Humahuaca.

Fue en esas circunstancias que un colectivo de una empresa de turismo con veintiuna personas a bordo, y que circulaba con dirección a la localidad salteña de Santa Victoria, chocó de manera frontal contra un camión Scania con acoplado y que tenía como único ocupante al conductor.

Un llamado telefónico alertó a las autoridades y una comisión de efectivos policiales y personal del Same se constituyó de manera inmediata.

Allí, los paramédicos asistieron a las víctimas y derivo de urgencias a un veintiuna personas a diferentes nosocomios.

La misma fuente indicó a este matutino que catorce heridos fueron trasladados al hospital "General Manuel Belgrano" de Humahuaca, dos al nosocomio "Nuestra Señora del Rosario" de Abra Pampa, dos al "Salvador Mazza" de Tilcara y tres al "Jorge Uro" de la ciudad de La Quiaca. De todos ellos, cuatro personas sufrieron heridas de gravedad.

Lamentablemente con el correr de las horas y debido a la gravedad de las heridas, se produjo el deceso de un joven de 23 años oriundo de la provincia de Salta. El cuerpo de la víctima fue depositado en la morgue del hospital de Humahuaca, a la espera de los trámites de rigor y la posterior entrega a sus familiares.

Por otra parte, el personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y sometió a los conductores protagonistas a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo para ambos.

En tanto, los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para establecer las causales del trágico incidente vial.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, los vehículos protagonistas fueron secuestrados de manera preventiva.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 15°, por directivas del representante fiscal.