Semirremolque de un camión se incendió

Un incendio redujo a escombros el semirremolque de un camión que transportaba comestibles desde la provincia de Salta.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho tuvo lugar ayer alrededor de las 5.20 en la ruta nacional N°66, a la altura de la Zona Franca de la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que un hombre, oriundo de la provincia de Salta, conducía un camión Scania con semirremolque, cuando se percató que del sector de la carga emanaba humo.

De manera inmediata se detuvo y al inspeccionar se dio con la ingrata noticia que en el cargamento se había originado un incendio y presuroso desprendió la cabina para que no sea alcanzada por las llamas.

Asimismo alertó a las autoridades y el personal del Cuerpo de Bomberos se presentó rápidamente y procedió a sofocar las llamas, aunque lamentablemente el semirremolque quedó reducido a escombros.

Efectivos de la Seccional 21° también se constituyeron y entrevistaron con el conductor, quien relató que transportaba un cargamento de comestibles desde la provincia de Salta hacia la ciudad de Palpalá.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.