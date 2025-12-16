25°
16 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Martes cálido en la ciudad

Para hoy se espera un poco de nubosidad con una temperatura máxima de 26 °C.

Martes, 16 de diciembre de 2025 08:16

Jornada de martes con el cielo casi despejado, solo algunas nubes aparecerán en el cielo, según informa el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima fue de 15 °C, mientras que la máxima llegará a los 26 °C.

Las probabilidades de precipitaciones son casi nulas y los vientos serán variables, por la mañana desde el SO y por la tarde y noche desde el N.

Tampoco existen alertas emitidas para la provincia.

En lo que resta de la semana las temperaturas irán en ascenso llegando a 32 °C el viernes.

