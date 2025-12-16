El municipio de Perico oficializó recategorización

El Ejecutivo municipal de Perico oficializó ayer el decreto de recategorización del personal municipal, una medida concreta que apunta a fortalecer la carrera administrativa y reconocer el esfuerzo cotidiano de los trabajadores municipales.

La normativa alcanza al conjunto del personal, incluyendo de manera específica al personal profesional, poniendo en valor su formación, el nivel de responsabilidad que asumen y el aporte fundamental que realizan para el funcionamiento del Estado Municipal.

Uno de los puntos centrales del decreto es que el pago correspondiente a la recategorización será retroactivo al 1 de diciembre, garantizando así un reconocimiento efectivo y justo del derecho adquirido por los empleados municipales.

Entre los principales beneficios que contempla la medida se destacan el reconocimiento de la antigüedad laboral, una mejora salarial progresiva y ordenada, la inclusión de los profesionales municipales dentro del esquema de recategorización, el pago retroactivo desde el 1 de diciembre, el ordenamiento y la transparencia del escalafón, y una mayor previsibilidad y estabilidad laboral para el conjunto del personal.

Desde el Municipio se remarcó que esta decisión es el resultado del diálogo institucional y del trabajo conjunto con los gremios que representan a los trabajadores municipales: ATE, Upcn, Seom, Utea, Sijempro, Semp, Apuap y Sieom. En ese sentido, se valoró la construcción de consensos como herramienta clave para avanzar en políticas que mejoren las condiciones laborales.

Finalmente, desde la gestión que encabeza el intendente Rolando Pascual Ficoseco se reafirmó el compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, planificación y una mirada integral, con el objetivo de consolidar un municipio ordenado, eficiente y con derechos garantizados para quienes lo sostienen día a día.