Lunes con probabilidades de tormentas aisladas

Comienza una nueva semana y afortunadamente la temperatura descendió y hoy será un día más agradable en comparación a la jornada de calor insoportable que los jujeños vivimos ayer.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para hoy se espera una jornada con lluvias durante todo el día ya que para la mañana y la tarde se esperan tormentas aisladas y lluvias aisladas para la noche. La temperatura máxima estará alrededor de los 22 grados centígrados.

En Perico se espera una temperatura máxima de 24 grados con probabilidades de precipitaciones durante casi todo el día.

En San Pedro se esperan precipitaciones durante parte de la mañana y la noche de hoy. La temperatura máxima llegaría a los 30 grados.

En Humahuaca hay un 30% de lluvias y la temperatura máxima estará alrededor de los 30 grados.

En La Quiaca se espera una temperatura máxima de 28 grados con cielo totalmente despejado y sin probabilidades de lluvias.