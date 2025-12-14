Protagonizó una persecución, derrapó y fue aprehendido

Un joven motociclista fue detenido tras protagonizar una persecución a contramano, derrapar e intentar ocultarse en comercios.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho tuvo lugar este fin de semana alrededor de las 21 sobre un tramo de la avenida España, a la altura de la escuela N°244 "Nuestra Señora del Rosario", de la ciudad de Monterrico.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos policiales realizaba recorridos preventivos, cuando se percató que un motociclista realizaba maniobras peligrosas e intentaron interceptarlo.

Sin embargo, el inculpado hizo caso omiso de las advertencias de detener la marcha y emprendió la fuga por diferentes calles a contramano.

La persecución llegó hasta la plaza San Isidro Labrador, donde el motociclista ingresó, pese a la presencia de numerosas personas, perdió el control del rodado y derrapó.

Lejos de concluir con el episodio, el protagonista abandonó el rodado e intentó ocultarse en diferentes comercios del sector, hasta que fue reducido por ocasionales transeúntes.

Posteriormente el inculpado de 20 años fue trasladado a la Seccional 29°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que la motocicleta Gilera VC de 150 cc de cilindradas que conducía, fue secuestrada de manera preventiva.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 29°.