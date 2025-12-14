Adiós a Héctor Alterio, leyenda del cine argentino y figura de la cultura española

Héctor Alterio, uno de los actores más destacados del cine argentino y español, falleció ayer a los 96 años en Madrid, según anunció la Academia de Cine de España. Con una carrera que se extendió por más de siete décadas, Alterio se consolidó como una figura central en la cultura de ambos países y recibió reconocimientos como el Goya de Honor del cine español en 2004 y el Cóndor de Plata del cine argentino en 2008.

La familia Alterio-Bacaicoa, a través de la productora Pentación Espectáculos, hizo llegar un comunicado donde expresa que el gran actor falleció "después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy".

Por su parte, Leonardo Cifelli, el secretario de Cultura de la Nación, publicó en X la despedida: "Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, uno de los grandes actores de la historia cultural argentina. Este año tuvimos el honor de reconocerlo con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, como testimonio de una vida dedicada al arte y a la escena. Alterio fue un ejemplo de compromiso, generosidad y respeto por un oficio al que se entregó con excelencia, sensibilidad y coherencia a lo largo de décadas. Su legado permanecerá vivo en su obra y en la memoria cultural de nuestro país. Acompañamos con afecto a su familia, seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de dolor".

HÉCTOR ALTERIO Y NORMA ALEANDRO | EN “LA HISTORIA OFICIAL”, PELÍCULA QUE GANÓ EL OSCAR.

Nacido en Buenos Aires en 1929, Alterio debutó como actor en 1948 con la obra "Prohibido suicidarse en primavera", de Alejandro Casona. Tras completar sus estudios de Arte Dramático, fundó la compañía Nuevo Teatro, desde donde impulsó la renovación de la escena teatral argentina durante los años sesenta. Su salto al cine marcó un punto de inflexión en su trayectoria, participando en producciones emblemáticas de la nueva generación de cineastas argentinos, como las dirigidas por Leopoldo Torre Nilsson.

En 1975, Alterio se trasladó a España tras recibir amenazas de muerte de la organización paramilitar Triple A. Este hecho marcó el inicio de una etapa decisiva en su vida profesional, en la que se integró plenamente en el cine español. Colaboró con directores como Jaime Chávarri en "A un dios desconocido", película que le valió la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián; Pilar Miró en "El crimen de Cuenca"; y Jaime de Armiñán en "El nido", cinta nominada al Oscar en 1980. A pesar de residir en España, Alterio mantuvo una presencia constante en el cine argentino, participando en cuatro de las primeras películas del país nominadas a los premios de la Academia de Hollywood: "La tregua" (1974), "Camila" (1984), "La historia oficial" (1985), que obtuvo el Oscar, y "El hijo de la novia" (2001).

El reconocimiento a su trayectoria llegó de ambos lados del Atlántico. En 2004, la Academia de Cine de España le otorgó el Goya de Honor, que recibió de manos de sus hijos, Malena y Ernesto Alterio, también actores reconocidos. En 2008, Argentina le concedió el Cóndor de Plata por su contribución al cine nacional. Su último trabajo cinematográfico fue en 2015, en la película "Due uomini, quattro donne e una mucca depressa", de la directora italiana Anna di Francisca, y en 2014 participó en "Kamikaze", dirigida por Álex Pina.

RICARDO DARÍN JUNTO A HÉCTOR ALTERIO | EL 11 DE ABRIL DE 2023 CUANDO FUE DECLARADO PERSONALIDAD EMÉRITA DE LA CULTURA.

A los 94 años se subió al escenario del Teatro Reina Victoria de Madrid con una obra escrita y dirigida por su pareja desde hace casi 60, Ángela Bacaicoa, Una pequeña historia, con la que representó su viaje de ida y vuelta a Argentina.

El legado de Alterio trasciende su propia obra. Sus hijos, Malena y Ernesto, han seguido sus pasos en la actuación, consolidando una dinastía artística reconocida tanto en Argentina como en España. A lo largo de su vida, Alterio recibió el respeto y el afecto de colegas y profesionales del séptimo arte, quienes destacaron su influencia y su aporte a la cultura.

El 11 de abril de 2023, el Centro Cultural Libertad de Buenos Aires le rindió un homenaje especial y lo nombró Personaje Emérito de la Cultura. Al agasajo asistieron figuras destacadas del cine argentino, entre otros, Pepe Soriano, Ricardo Darín, Georgina Barbarossa y Víctor Laplace .

El actor asistió a la gala junto a su compañera, la psicoanalista Ángela Bacaicoa, y su hija, la actriz Malena Alterio. En su discurso, Alterio expresó: "Estoy contento de lo que he vivido. Dicen, y con razón, que estoy en tiempo de descuento. No sé si saben que tuve un tío en Chacarita que fue un gran arquero de fútbol; espero atajar varios penales todavía y seguir jugando todo lo que pueda".