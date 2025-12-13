La inflación de Jujuy superó a l del NOA y a la media nacional

A poco de cerrar el año, la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec) dio a conocer que el índice de inflación de Jujuy correspondiente a noviembre ascendió a 2,8%.

Éste es el más alto de los últimos siete meses, periodo en el que venía subiendo y bajando de forma intercalada mes a mes. A tono con la situación nacional, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial también aumentó, pero con la particularidad que superó a la media nacional que arrojó 2,5% y a la media regional del NOA que midió 2,3%.

Los principales gastos que traccionaron la inflación jujeña se registraron en los rubros Esparcimiento 4%, Alimentación y bebidas y Vivienda, combustible y electricidad, cada uno con 3,4%. En lo que respecta a la recreación, como la asistencia a espectáculos deportivos y culturales, suscripciones a revistas y diarios, compra de juguetes para los más chicos, etc. lideraron este año la suba a diferencia del año pasado cuando en el mismo mes lo hizo Transporte y comunicaciones. Los alimentos también encabezaron la tabla con frutas y verduras como el limón que aumentó un 24,3%, las bananas un 23,9%, el zapallo un 21,9%, las manzana un 15,3% y las mandarinas un 14%.

A estos productos los acompañaron los cortes de carne que a fines de noviembre y principios de diciembre registraron por lo menos cuatro subas con días de diferencia. Según el reporte de la Dipec, solo el mes pasado el kilo de cuadrada aumentó 9,3%, el cuadril 8,7%, la paleta 8,2%, la carne picada 8,1%, el asado 7,2% y la nalga 7%.

En diciembre estos porcentajes aumentarán indefectiblemente, impulsados además, por las subas clásicas correspondientes a las fiestas de fin de año. En cuanto a los gastos en las viviendas, el impulso principal se registró en el servicio de energía eléctrica que bimestralmente se va encareciendo, también en el pago de los alquileres y en la compra de materiales para la construcción. El dato curioso lo aporta el rubro Enseñanza que no registró variación alguna, midiendo 0%. Un comportamiento poco habitual para esta fecha, teniendo en cuenta que en 2024 cerró noviembre con 4% y en 2023, con 17,1%.

Durante el período diciembre 2024 - noviembre 2025, Jujuy acumula una inflación del 27,5% muy similar a cifra nacional que fue de 27,9, según el último reporte del Indec. En lo que respecta a los últimos doce meses, la inflación acumulada es 31,9%, levemente por encima del índice nacional que subió a 31,4%.

El próximo martes la Dipec publicará el informe, correspondiente a noviembre, sobre el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que define la indigencia, y el de la Canasta Básica Total (CBT) que define la pobreza. El último dato conocido es el de octubre cuando una familia jujeña de cuatro integrantes necesitó generar ingresos por $1.131.712 para no ser considerada pobre y $501.302 para no quedar por debajo del nivel de la indigencia. Con sueldos que se mantienen estables, resulta inquietante saber cuánto se requerirá de ahora en adelante para cubrir no solamente la alimentación sino también bienes y servicios básicos.