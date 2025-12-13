Feria “Las manos hacen”, el mejor plan para el domingo

Porque los aires de una Navidad se sienten en este tiempo de Adviento es que desde el barrio Ciudad de Nieva, se abrirá la feria "Las manos hacen" con sorpresas en la plaza "Hipólito Yrigoyen". Piezas en madera, pastelería artesanal, souvenirs de tela, adornos en crochet y detalles para decorar el arbolito serán parte de las jornadas denominadas "Esperando la Navidad", desde el 19 hasta el 23 de este mes para los vecinos del lugar pero también para toda la comunidad que desee acercarse a disfrutar de esta propuesta.

Las jornadas ofrecerán el trabajo artesanal de jujeños emprendedores que no permiten la reventa, por lo que se efectuará una fiscalización de los productos para ver que sean hechos a mano. En este tiempo de Navidad, la feria se potencia ya que se realiza todos los domingos del año; mediante un trabajo que mantiene el ritmo a lo largo de veintiún años de historia.

ARTESANÍAS NAVIDEÑAS | IDEALES PARA REGALAR EN ÉPOCA DE ADVIENTO.

El aniversario de esta actividad, se realizó el domingo pasado y se celebró con una rifa de participación popular. Asimismo, se gestionó la construcción de una nueva sede vecinal con la actual presidente del centro vecinal, Claudia Galante. Son altas las expectativas con respecto a lo que se viene en proyectos para mejorar el barrio. En lo que se refiere a formar parte de la feria, los artesanos que quieran pueden acercarse de 17.30 hasta las 22 a la plaza de Ciudad de Nieva.

Charla y reflexiones

ACTIVIDAD FÍSICA | UNA PRESENTACIÓN QUE SE LLEVÓ MUCHOS APLAUSOS.

Como una acción en conmemoración del Día Internacional de la no violencia hacia la mujer, se desarrolló una actividad de charla y reflexiones sobre los distintos tipos de violencia en la actualidad y cómo inciden en las vidas de las personas. De la propuesta, participaron vecinos del barrio Che Guevara y alrededores de Alto Comedero que se mostraron comprometidos y establecieron conceptos de valor que materializaron en carteles de profundo significado. A modo complementario registraron el momento con las frases elegidas para futuros encuentros.

Cierre de talleres en Adep

REUNIÓN EN EL CIC | CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DE “CHE” GUEVARA.

En el barrio Adep, se realizó con éxito el cierre de los talleres 2025 que se dictó en el parque Nido “Gral. Belgrano” de Alto Comedero. Alumnos de los diferentes talleres con sus disciplinas correspondientes, instructores, capacitadores y docentes, brillaron con alegría y color al aire libre, en el anfiteatro “Rubén Chuña Iriarte”.

La ocasión se prestó para que todos los vecinos acompañen de manera presencial al despliegue de actividades que se desarrollaron en este año. Por ello, en la oportunidad, se apreciaron los trabajos realizados por los alumnos que asisten a diario a la institución; se disfrutó de las coreografías de los guías en una hermosa tarde compartida dentro del parque “Gral. Belgrano”. Hubo exposición y venta de piezas de marroquinería, jabones artesanales y adornos navideños; además de belleza de uñas, gapul en vivo, folclore, saya, tinkus, danzas urbanas, hip hop y un desfi le de prendas de tejido a crochet.

FRASES CON SIGNIFICADO | A TRAVÉS DE LA REFLEXIÓN COMUNITARIA

Las personas que asistieron se llevaron de recuerdo una hermosa foto con los adornos navideños preparados por el personal de la institución.