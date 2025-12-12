21°
12 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cena Blanca 2025
Narcomenudeo
La opinión
Buenos Aires
Ucse
Jam Xuxuy
capacitaciones
Gran Pesar
Asociación del Personal Legislativo de Jujuy
Instituto Myriam Gloss
Cena Blanca 2025
Narcomenudeo
La opinión
Buenos Aires
Ucse
Jam Xuxuy
capacitaciones
Gran Pesar
Asociación del Personal Legislativo de Jujuy
Instituto Myriam Gloss

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Instituto "Myriam Gloss"

Egresaron enfermeras del lnstituto “Myriam Gloss”

Ingresarán al mercado laboral por la salud de los jujeños.

Viernes, 12 de diciembre de 2025 23:50
ACTO | JÓVENES FINALIZARON SUS ESTUDIOS Y SE PREPARAN PARA DESEMPEÑARSE LABORALMENTE.

El Instituto "Myriam Gloss" continúa con su rol de formación de recursos humanos en enfermería y en esta oportunidad realizó su acto de colación del presente año lectivo ratificando la elección de la profesión por los jóvenes.

La rectora de la institución, Viviana López destacó su función, ya que este año son 191 egresados de Enfermería, los cuales se incorporan al mercado laboral para trabajar por la salud de los jujeños.

Agradeció al equipo docente, a las familias de los estudiantes que confiaron en el rol formador de la institución y felicitó a los egresados por esta nueva etapa de su vida que inician.

El "Myriam Gloss" es parte del sindicato Atsa Jujuy, que tiene distintas líneas de formación de recursos humanos. Se destaca el dictado de la reconversión de enfermeros auxiliares a enfermeros universitarios en coordinación con la Universidad I Salud. Por otra parte, se dicta la licenciatura en enfermería, a través de un convenio firmado con la Universidad Nacional de Córdoba.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD