Egresaron enfermeras del lnstituto “Myriam Gloss”

El Instituto "Myriam Gloss" continúa con su rol de formación de recursos humanos en enfermería y en esta oportunidad realizó su acto de colación del presente año lectivo ratificando la elección de la profesión por los jóvenes.

La rectora de la institución, Viviana López destacó su función, ya que este año son 191 egresados de Enfermería, los cuales se incorporan al mercado laboral para trabajar por la salud de los jujeños.

Agradeció al equipo docente, a las familias de los estudiantes que confiaron en el rol formador de la institución y felicitó a los egresados por esta nueva etapa de su vida que inician.

El "Myriam Gloss" es parte del sindicato Atsa Jujuy, que tiene distintas líneas de formación de recursos humanos. Se destaca el dictado de la reconversión de enfermeros auxiliares a enfermeros universitarios en coordinación con la Universidad I Salud. Por otra parte, se dicta la licenciatura en enfermería, a través de un convenio firmado con la Universidad Nacional de Córdoba.