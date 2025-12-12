28°
Ipc

La inflación de noviembre en Jujuy fue del 2,8%, el índice más alto del NOA

El aumento mensual superó tanto al promedio del NOA de 2,3% como a la inflación nacional del 2,5%.

Viernes, 12 de diciembre de 2025 16:28

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de San Salvador de Jujuy experimentó un incremento del 2,8% durante el mes de noviembre de 2025. Esta variación local se situó por encima de las medias registradas tanto para nivel NOA, que fue del 2,3%, como a nivel nacional, que alcanzó el 2,5% en el mismo período.

Los mayores aumentos mensuales se observaron en Esparcimiento (4,0%) y en Alimentación y bebidas (3,4%). El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles presentó una suba del 3,2%.

En el extremo opuesto, la categoría Equipamiento y mantenimiento del hogar mostró una variación mínima, del 0,1%, constituyéndose así en la de menor incremento durante el mes pasado.

Los datos reflejan la dinámica de precios en la capital jujeña al cierre del undécimo mes del año, mostrando una presión inflacionaria local superior a los promedios regional y nacional para noviembre.

