Lanzan concurso de ideas

El intendente Raúl Jorge, junto a la presidenta del Colegio de Profesionales de la Arquitectura de Jujuy, Elena Bardi, presentó el "Concurso Provincial de Ideas Arco/Pórtico de Puente Lavalle", una iniciativa que busca generar propuestas innovadoras para revalorizar este punto histórico de la ciudad y proyectar un nuevo hito urbano.

El concurso tiene como propósito obtener ideas que sirvan de base para la elaboración de futuros proyectos arquitectónicos, promoviendo nuevos usos, morfologías y criterios de sustentabilidad, en consonancia con el código urbano vigente y con el resguardo del patrimonio cultural, material e inmaterial. Podrán participar todos los arquitectos de la provincia habilitados por el Colegio, conforme a las Bases del Concurso.

Durante la presentación, el intendente Jorge destacó la importancia de trabajar conjuntamente con instituciones profesionales para el desarrollo urbano de la ciudad. "La mecánica de concurso es la que siempre nos permite abrir objetivos que tienen que ver con actualizar, modernizar, poner en valor sitios que merecen la atención de las autoridades circunstanciales y las responsabilidades que tenemos como municipio", expresó.