Colegio de Profesionales de la Arquitectura de Jujuy
centro capitalino
Liga Jujeña
Palma Sola
COPA JUJUY BÁSQUET Y HANDBOL
voley
alto comedero
DEPORTE SOCIAL EN SAN PEDRO DE JUJUY
Legislatura de Jujuy
Navidad 2025

Colegio de Profesionales de la Arquitectura de Jujuy

Lanzan concurso de ideas

Las bases estarán disponibles a través del Colegio de Arquitectos.

Viernes, 12 de diciembre de 2025 00:00
RAÚL JORGE | JUNTO A ELENA BARDI.

El intendente Raúl Jorge, junto a la presidenta del Colegio de Profesionales de la Arquitectura de Jujuy, Elena Bardi, presentó el "Concurso Provincial de Ideas Arco/Pórtico de Puente Lavalle", una iniciativa que busca generar propuestas innovadoras para revalorizar este punto histórico de la ciudad y proyectar un nuevo hito urbano.

El concurso tiene como propósito obtener ideas que sirvan de base para la elaboración de futuros proyectos arquitectónicos, promoviendo nuevos usos, morfologías y criterios de sustentabilidad, en consonancia con el código urbano vigente y con el resguardo del patrimonio cultural, material e inmaterial. Podrán participar todos los arquitectos de la provincia habilitados por el Colegio, conforme a las Bases del Concurso.

Durante la presentación, el intendente Jorge destacó la importancia de trabajar conjuntamente con instituciones profesionales para el desarrollo urbano de la ciudad. "La mecánica de concurso es la que siempre nos permite abrir objetivos que tienen que ver con actualizar, modernizar, poner en valor sitios que merecen la atención de las autoridades circunstanciales y las responsabilidades que tenemos como municipio", expresó.

 

