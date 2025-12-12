Hoy finalizan las clases del 2025 en Jujuy

Entre festejos, actos de clausura, colación y los últimos trabajos para presentar, hoy finalizan las actividades escolares del 2025 en la provincia; en tanto que el 19 de este mes concluye el ciclo lectivo, conforme a las fechas difundidas por el Ministerio de Educación de Jujuy.

En Educación Primaria del 15 al 19 del corriente será la etapa de fortalecimiento de aprendizajes y en Educación Secundaria la instancia de acompañamiento y fortalecimiento de saberes pendientes de acreditación; y el 22, 26 y 29 de diciembre la evaluación de espacios curriculares pendientes de acreditación.

En la modalidad Educación Técnico Profesional del 22 al 26 será la instancia de evaluación correspondiente al turno extraordinario.

En los IES

En el nivel de Educación Superior el 5 de diciembre terminaron el segundo cuatrimestre y el ciclo lectivo. Y actualmente se cumplen las mesas de exámenes de diciembre hasta el 22 y luego el 26 y 29.

Paralelamente del 15 al 29 del corriente se recibirán las preinscripciones online de todos los aspirantes a ingresar en las distintas carreras de los Institutos de Educación Superior (IES) en 2026.

Vale señalar que las fechas de evaluaciones y exámenes podrán reprogramarse de acuerdo a los asuetos que establezcan desde el Poder Ejecutivo para las fiestas de fin de año.

Último timbre

LA BOMBA | TUVO TODOS LOS CONDIMENTOS: NIEVE, BENGALAS Y MUCHA MÚSICA.

El ritual del último timbre se afianza en las escuela jujeñas, ayer los 28 egresados de 7º grado “A” del turno mañana de la Escuela N° 50 “Obispo Padilla” tuvieron lluvia de nieve, bengalas, batucada y música para despedir junto a sus padres la Primaria. Compartieron emotivos momentos y carteles con dedicatorias como el que decía “Puede que no sepas adónde vas pero siempre que abras las alas el viento te llevará”. El lunes es el acto de colación.