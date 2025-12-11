Huayra Muyoj presenta Festival El Niño y el Folclore 2025

Este fin de semana, sábado a las 21 y domingo a las 20, se presenta en la sala mayor del Teatro Mitre, el espectáculo de cierre de ciclo lectivo del Taller de Danzas Nativas Huayra Muyoj, denominado Festival del Niño y el Folclore.

En el show que cada año presenta esta cincuentenaria institución de arte, reúne a los alumnos de todos los niveles y sus tres ballets oficiales (Tradicional, Juvenil y de Adultos) en el escenario.

La academia y sus logros son muy conocidos en nuestra comunidad.

La escuela dirigida por el profesor Rodolfo Revollo y sus hijos Martín y Rodolfo (h), cuenta con un prestigio ganado en años de trabajo, excelencia y giras.

El Huayra Muyoj vivió un 2025 muy movido, que comenzó con el HM Folk, en su primera edición. Un festival nacional de danzas folclóricas organizado por la academia jujeña, la 17º Gira Internacional por los festivales de Europa durante 3 meses; y la participación con el ballet juvenil y el flamante ballet de adultos (que comenzó a gestarse este año a partir de un taller que dictó el profesor Pablo Almirón Sorroza y que dirigen junto a Rodolfo Revollo) en el Fifas (Festival Internacional de Folclore Ashpa Sumaj) 2025, que se hizo en octubre en Termas de Río Hondo.

Las entradas están en venta por autoentrada.com.ar y en la boletería del coliseo (Alvear 1009).