21°
1 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Tailandia
castración
Cocaína
parque Xibi Xibi
Pol Deportes
Tailandia
castración
Cocaína
parque Xibi Xibi
Pol Deportes

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Infraestructura

Renovación de canchas en el RIM 20: las obras alcanzan un 80% de avance

Las obras de renovación de las cuatro canchas del RIM 20 avanzan a ritmo sostenido. Ejecutan los últimos detalles de pintura y preparación para la nueva iluminación.

Lunes, 01 de diciembre de 2025 20:30

Las obras de mejora y puesta en valor del campo de deportes del RIM 20, ejecutadas por la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), registran un progreso del 80%. Continúan los trabajos de pintura y para la instalación de luminarias LED.

Este proyecto forma parte del plan de intervención en 35 polideportivos de distintas ciudades de Jujuy, con el propósito de recuperar y fortalecer espacios deportivos y recreativos utilizados a diario por la ciudadanía.

Obras claves para la recuperación del campo deportivo

En el predio del RIM 20, los trabajos comenzaron en septiembre y se extendieron durante octubre y noviembre . Implican la refacción integral de tres canchas polifuncionales y una cancha de hándbol.

Tras concluir el nuevo hormigonado de los pisos, el tensado y reemplazo del alambrado perimetral, la colocación de los tableros de control y la instalación de tendidos eléctricos subterráneos, los equipos ejecutan actualmente las tareas de pintura, para luego avanzar con la demarcación.

En la siguiente etapa, se instalarán artefactos LED y nuevos tableros para completar la revitalización del espacio deportivo.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD