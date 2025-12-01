Sujetos fueron detenidos tras un asalto a mano armada

Dos hombres fueron detenidos por efectivos de la Infantería de la Policía por robar a mano armada en el barrio Punta Diamante de la capital jujeña, luego de una búsqueda que se extendió hasta El Chingo. El testimonio de una de las víctimas permitió localizarlos.

El ilícito fue advertido días pasados, por la madrugada, cuando un vecino del mencionado sector barrial capitalino alertó al Sistema 911 acerca de un robo en la calle 13 de Junio. Por eso, alrededor de las 5.30 integrantes del Cuerpo de Infantería se constituyeron en el escenario del hecho. Allí se entrevistaron con una vecina, quien les narró que fue asaltada por dos hombres, de los cuales uno la amenazó con un cuchillo para luego sustraerle la billetera.

La mujer también les describió a los efectivos las características de los sospechosos. De esta manera, los uniformados comenzaron a rastrillar las calles de Punta Diamante y de El Chingo, el barrio aledaño cercano al puente San Martín.

Así fue como en cuestión de minutos los agentes observaron la presencia de los dos sujetos en la vía pública y les dieron la voz de alto. Tras esto fueron aprehendidos para luego ser trasladados a la Seccional 61°, tratándose de dos personas conocidas en el ámbito delictivo, quienes fueron puestas a disposición de la Justicia provincial.

Por último, la víctima se acercó hasta la unidad para realizar la denuncia del robo sufrido por los dos detenidos.