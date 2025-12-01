Palpalá inaugura relevantes obras en la avenida África

A partir de las 19.30, mediante un acto quedará habilitado un trabajo trascendental en el barrio 9 de Julio de Palpalá, que incluye pavimentación y reconversión integral de un sector muy transitado en esta ciudad. Este proyecto, liderado por el intendente Rubén Eduardo Rivarola, fue completado gracias a una gestión eficiente y la buena administración de los tributos municipales que abonan los vecinos comprometidos, tras la retirada del financiamiento del Gobierno nacional. Participarán autoridades provinciales, municipales, y comunidad en general.

La inauguración se dará en medio de un complejo contexto económico, inflación persistente y desidia del Gobierno nacional, por lo que los vecinos de ese y otros sectores de la ciudad siderúrgica resaltaron la labor de la Intendencia.

Es que la obra representa un avance significativo en la infraestructura urbana de Palpalá, mejorando la movilidad y la calidad de vida de los vecinos. Incluye la instalación de luminarias LED, renovación de alcantarillado, pavimentación con hormigón, y espacios verdes recreativos. Además, se ha implementado un sistema de desagüe pluvial para prevenir inundaciones.

Se destacó que las obras en la avenida África son de las más importantes en la historia de Palpalá, gracias a la inversión municipal realizada. Este proyecto sigue la línea de mejoras municipales, como lo fue en calle Calón del barrio 25 de Mayo, y dará lugar a un corredor vial que optimizará la circulación vehicular y conectará varios puntos de la ciudad.

En ese marco, el intendente Rivarola invitó a todos los vecinos a concurrir a la esquina de avenida África y Juan José Paso para celebrar la inauguración de este importante logro, que revitalizará la entrada a la ciudad y mejorará la seguridad vial en la intersección de África con la avenida Libertad, resaltando que la participación de la comunidad es fundamental para disfrutar este avance y cuidar la nueva infraestructura que embellece el barrio.