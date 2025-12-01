Destacada actuación estudiantil

Una vez más estudiantes jujeños demostraron gran creatividad a la hora de producir audiovisuales en los que quedó plasmado su notable compromiso con el ambiente. Lo hicieron en el marco del concurso "Un minuto por mi tierra" que reunió a alumnos de nivel medio de las cuatro regiones de la provincia.

Organizado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (Iaaj) y los ministerios de Ambiente y Educación, el certamen incluyó la formación de los más de setenta adolescentes que presentaron proyectos audiovisuales con diversas técnicas como animación, ficción, documental, entrevistas y videoclips musicales.

Esta iniciativa tuvo como objetivo llegar a las escuelas secundarias para fortalecer no solo el aprendizaje de herramientas audiovisuales, sino también promover la reflexión sobre el contenido y su impacto.

En este sentido la directora de Fomento y Promoción Audiovisual del Iaaj, Belén Suárez, dijo que se "invitó a los estudiantes a retratar, desde su propia región, problemáticas y riquezas ambientales, plasmando en videos su mirada sobre el territorio. Los proyectos presentados reflejaron una gran diversidad estética y narrativa, poniendo en valor la identidad cultural y ambiental de cada zona de Jujuy", sostuvo.

Las galas de premiación se realizaron en el Punto Digital La Quiaca, para la región Puna; Capec Tilcara, para Quebrada; CIC Municipal de Santa Clara, para Yungas; y para Valles, el microcine de la Ciudad de las Artes de la capital.

Los equipos ganadores recibieron un osmo con kit realizativo, herramienta que les permitirá continuar desarrollando proyectos audiovisuales.

Los ganadores

Por la región Valles se impuso el proyecto "La llamada de la naturaleza", de la escuela La Salle, de San Salvador de Jujuy. El equipo estuvo integrado por las alumnas Candelaria del Valle Chávez, Emilce Yuliana Arcienega, Josefina Lenadra Flores y Shaiel Nera Cruz Liborio, con la tutora Gabriela Liliana Chaile. Se puede ver en https://www.instagram.com/p/DRmz2PNASQV/.

Por la Quebrada, ganó el proyecto "Cenizas y silencio", del estudiante Efraín Villegas, de Humahuaca. Se puede ver en https://www.instagram.com/p/DRj_wA3kdSv/.

Por la Puna, "Raíces del dolor", realizado por los alumnos del Secundario N° 30 de Casira, Fabiana Noelia Luján Mamaní, Mabel Lidia Gregorio, Eric Gonzalo Cruz y Amanda Daiana Luján Portal, con la tutora Julia Elena Flores Sánchez. Puede verse en https://www.instagram.com/p/DRmPylbkWN0/.

Por las Yungas, "El color del cambio", realizado por los estudiantes del Bachillerato Nº 5, de Palma Sola, Tamara Magali Montaño, Morena Lujan Alcoba, Agustina Victoria Serrano y Matías Daniel Cayo, con la tutora Mabel Elisa Salas. Puede verse en https://www.instagram.com/p/DRm4USWElYa/.

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy felicitó a los estudiantes por su creatividad, dedicación y compromiso con el ambiente, reafirmando al mismo tiempo el "compromiso de seguir impulsando espacios de formación y expresión audiovisual en toda la provincia".