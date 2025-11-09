Habilitan turnos digitales

Desde mañana se habilita el sistema de turnos por Whatsapp en el hospital "San Isidro Labrador" de Monterrico, para consultas profesionales o estudios complementarios enviando un mensaje de Whatsapp al número 388-4567025, de lunes a viernes de 6.30 a 11.30.

De acuerdo a los ejes de descentralización y accesibilidad de los servicios del Plan Estratégico de Salud II y con el objetivo de reducir tiempos de espera y minimizar trámites y gestiones de manera presencial, el Ministerio de Salud de Jujuy informó la habilitación de la nueva modalidad de solicitud de turnos. La alternativa digital se suma al Call Center de Salud (0800-777-7711), disponible de lunes a viernes de 7 a 19.

El número de Whatsapp del hospital de Monterrico solo recibe mensajes escritos, no llamadas, y funciona únicamente en el horario de atención. Si la persona no figura en el registro histórico del sistema público de salud, deberá acudir al hospital más cercano con la documentación correspondiente para completar su ingreso.