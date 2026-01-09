20°
9 de Enero,  Jujuy, Argentina
Enero 2026
PERICO
Festival y Concurso del Tamal
Zoonosis
Puna jujeña
DEA
Mauro Icardi
tránsito
Chubut
Palpalá

El 8º Festival y Concurso del Tamal fue reprogramado

El evento, que estaba previsto para esta tarde, fue reprogramado debido a las condiciones climáticas y finalmente se llevará a cabo mañana sábado 10 de enero, de 16 a 22, en la avenida África intersección avenida Juan José Paso del barrio 9 de Julio.

Viernes, 09 de enero de 2026 15:09

La 8° edición del Festival y Concurso del Tamal, organizado por la Municipalidad de Palpalá, se reprogramó debido a las condiciones climáticas desde tempranas horas, y finalmente se concretará mañana sábado de 16 a 22, en la Avenida África del barrio 9 de Julio.

Desde la coordinación de Adultos Mayores, informaron que el encuentro se realizará con la participación de 42 concursantes, incluyendo a una participante de la localidad de Humahuaca. También participarán de distintos puntos de la provincia como ser de San Pedro, Los Alisos, Tilcara, Abra Pampa, Palpalá, entre otros.

La actividad que será totalmente gratuita para toda la comunidad jujeña y contará con la presencia de reconocidos artistas, entre ellos “Viento Norte”, grupo “Raíces”, “Un Toque+”, “Javier Romano y su grupo”, “Taquina Warmi”, y el ballet “Sentires de la Danza”, entre otros.

Además de la degustación y el certamen de este plato tradicional norteño, se mantiene la grilla de artistas y se prepara un escenario sobre la renovada avenida África, para que la comunidad pueda bailar, cantar y disfrutar en compañía de familiares y amigos.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa forma parte de las actividades programadas para comenzar el mes, buscando ofrecer un espacio de encuentro para toda la comunidad, familias y amigos, esperando que las condiciones climáticas mejoren y que el público pueda celebrar esta tradición local.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa forma parte de las actividades programadas para dar inicio al mes, con el objetivo de promover la cultura local y generar espacios de encuentro comunitario, aguardando una mejora en las condiciones climáticas y una amplia participación del público.

