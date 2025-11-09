Diagraman plan integral de reforestación en San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy diagramó un plan de reforestación en el casco céntrico de la ciudad mientras que en el acceso sur ya se puso en marcha la plantación de nuevos árboles en la ciclovía. El trabajo para lograr un "San Pedro Verde" es constante, por ello desde el parea de medio ambiente realizaron un relevamiento por la zona del centro y notaron el faltante de diferentes especies arbóreas en algunos sectores.

De este modo se notificará a los dueños, ya sea domicilio o negocio, para proceder a poner un árbol, en caso ya existiera el cantero, se dispondría de ese lugar, de lo contrario, se realizará uno nuevo. Se trata de un trabajo en conjunto con la Dirección de Plazas y Parques, como así también el equipo de automotores y el Vivero Municipal, punto en el cual se encuentran a lo largo del año con la producción e plantas plantines, árboles.

En cuanto al acceso sur, ya se encuentran realizando la plantación de árboles nuevos en la zona de la ciclovía y la caminería ubicada sobre barrio Bernacchi, que ya fue inaugurada recientemente.

Los plantines que se instalan son lapachos rosados, ya que son acordes al área, el clima y la tierra, lo que en el futuro brindará sombra y ayudará a mitigar las altas temperaturas.

Por último, desde el municipio comunicaron que por el momento no se realizarán podas ni extracciones de árboles, ya que muchas plantas están en momento de floración por lo que está prohibido hacerlo. Aquel vecino que realice una extracción será denunciado, salvo que se trate de una eventualidad urgente, en ese caso debe dirigirse a las oficinas de Medio Ambiente ubicadas en avenida Brasil esquina Perú de 7 a 13.