9 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Humahuaca

Humahuaca celebró la “Inclumaratón”

Los participantes recorrieron circuitos adaptados y compartieron espacios recreativos.

Domingo, 09 de noviembre de 2025 06:49
FAMILIAS Y AMIGOS | PARTICIPARON CON GRAN ENTUSIASMO

Con una multitudinaria participación, se realizó la "Inclumaratón" en la ciudad de Humahuaca el viernes último. Una propuesta articulada por la Escuela de Configuraciones de Apoyo (ECA) N° 15 y la municipalidad quebradeña, a través de la Secretaría Educación y Cultura.

Este especial encuentro, formó parte del proyecto anual "Humahuaca cambia de mirada" y de las Jornadas de Reflexión de Educación Especial desde la Educación Inclusiva. La actividad se desarrolló en el Polideportivo General Arias y reunió a estudiantes, docentes, familias, vecinos e instituciones educativas, deportivas, culturales y de salud.

PUESTA EN VALOR | LA DIVERSIDAD Y EL RESPETO POR LAS PERSONA

Los participantes recorrieron circuitos adaptados y compartieron espacios recreativos que pusieron en valor la diversidad, la igualdad de oportunidades y el respeto por las capacidades de cada persona. La jornada contó además con servicios de asistencia médica, seguridad vial y puestos de hidratación, gracias al acompañamiento del municipio, estudiantes de Educación Superior y la comunidad educativa.

Directivos y docentes de la ECA N°15 destacaron el impacto del evento, tanto por la masiva concurrencia, como en la conciencia colectiva que despertó. "Todos ganamos, porque cada paso compartido reafirma que una comunidad inclusiva es posible cuando se construye con empatía, solidaridad y compromiso", señalaron desde la organización.

La "Inclumaratón" se vivió como un movimiento deportivo, social y comunitario por la inclusión, donde las personas con discapacidad fueron protagonistas activas. La iniciativa permitió visibilizar y reflexionar sobre las barreras físicas, actitudinales y comunicacionales que aún persisten, invitando a la comunidad a continuar trabajando para superarlas.

 

