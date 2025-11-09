Paisanas provinciales se lucieron en la Federación

Desde temprano, la Federación Gaucha se vistió de fiesta y reunió a un gran público ayer para ser testigo de una de las jornadas centrales de la Semana de la Tradición: la exhibición de destrezas de las 53 candidatas que aspiran a la corona de Paisana Provincial.

El predio de la Federación fue el escenario donde las participantes demostraron su talento y conexión con las costumbres criollas, compitiendo en actividades como el ensillado y montaje, además de cautivar al público y al jurado con cantos de coplas. La ganadora no solo se llevará el título provincial, sino que también tendrá el honor de representar a Jujuy en la elección nacional de la Paisana de la Tradición.

CARISMA Y PRESENCIA | AYER SE EVALUÓ EL DESENVOLVIMIENTO DE LAS CANDIDATAS.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el presidente de la Federación Gaucha, Mario Marcelo Mendoza, expresó su profundo orgullo. Es “un año más celebrando la Fiesta de la Tradición. Tenemos una semana con muchas actividades”, señaló Mendoza.

Por otra parte, Gianella Ramírez, una de las candidatas, destacó la enriquecedora vivencia: “Es una experiencia única, con recuerdos hermosos. Se aprenden muchas cosas de nuestra tradición y se hacen muchas amistades”. El sentimiento de celebración de la identidad jujeña fue compartido por los asistentes. “Es hermoso encontrarse con todas las agrupaciones jujeñas. Es una cultura maravillosa de la que todos los jujeños y el país deberíamos participar”, comentó María, una espectadora presente.

Agenda de actividades

DESTREZA | SE VALORA EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA GAUCHA

El miércoles 12, a las 16 se realizará la “Mateada Popular” en el predio de la Federación Gaucha, abierta a toda la familia. El gran cierre está programado para el sábado 15, comenzando con un desfile gaucho sobre la avenida Forestal del barrio Alto Comedero. Por la tarde, se realizará la clasificatoria para Jesús María 2026 y culminará con la coronación de la nueva Paisana Provincial de la Tradición, seguida de una peña folclórica desde las 22.