°
9 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PALPALÁ
San Pedro
Caso Ruben Oviedo
salud
"Mi sangre, tu sangre"
Barrio Bajo La Viña
Semana de la tradición
Escuela Técnica Herminio Arrieta
Cabildo
Cabildo de Jujuy
PALPALÁ
San Pedro
Caso Ruben Oviedo
salud
"Mi sangre, tu sangre"
Barrio Bajo La Viña
Semana de la tradición
Escuela Técnica Herminio Arrieta
Cabildo
Cabildo de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cabildo de Jujuy

Ponencias y expresiones de diversos puntos de Jujuy

El Congreso de la Tradición culminará con interesantes propuestas académicas y artísticas. La asistencia es libre.

Domingo, 09 de noviembre de 2025 23:43
CECILIA ESPINOZA

Mañana desde las 9.30, se desarrollará la segunda y última jornada del Congreso de la Tradición en el salón "Éxodo Jujeño" de El Cabildo, con disertantes, escritores y artistas llegados de diversos puntos de la provincia.

La escritora Rosana Herrera dará inicio exponiendo sobre "Ceremonias: entre rituales ancestrales y la religión". A las 11, desde el Ramal llegará la artista plástica Cecilia Espinoza para hablar sobre "Memorias de la Tierra sin mal". Luego desde la Puna, la profesora Cristina Catacata junto a sus alumnas presentarán "Tejiendo memorias con voces de Catua". Para cerrar la jornada de la mañana, el influencer y creador de contenidos Lautaro Menacho Rueda hablará sobre "Las nuevas perspectivas culturales y su influencia en las redes sociales".

CRISTINA CATACATA

En tanto que por la tarde, las ponencias serán sobre "El poncho Jujeño", a cargo del profesor Carlos Gauna, a continuación "Confecciones e indumentaria gaucha" de la profesora Sara Senra y cerrará la profesora Victoria Solis que llega desde Caspalá para hablar sobre "El rebozo: cultura y tradición".

Fogón Literario

LAUTARO MENACHO

El Congreso de la Tradición también incluye a las expresiones artísticas como las letras, por eso la propuesta para mañana a las 10 es el Fogón literario. Se trata de un encuentro distendido, donde los escritores compartirán sus pensamientos, historias y emociones que manifiestan algunos en verso otros en prosa, pero con una temática afín: la tradición, las costumbres, el patrimonio cultural. Los escritores invitados para este espacio son Carmen Gutiérrez, Carlos Sosa, Beatriz Ochoa, Marcela Pioli, Graciela Millares y Daniel Ruiz.

Fogón Artístico, desde las 17.30

El Congreso que se realiza en El Cabildo, incluye las expresiones artísticas para dar espacio a todos los actores de la tradición. Compartirán sus coplas: Semillita de Hornaditas (Humahuaca), Rosario Gallardo (Duraznal), Victoria y Adela, Las Voces del Zenta; Coplero del Alma (Bárcena), El Changuito Norteño (Tilcara) y la Familia Ochoa (La Almona). También los recitadores Aylin Mendoza, Cristina Costilla y Javier Cruz expresarán su sentir sobre el campo.

Participarán los ballets “La Alucinada”, Adultos Mayores (munic. capital), “Sueños de mi Tierra”, Munay Tusuy, “Resonar de Sueños” y “Herencia Norteña”. El canto y la música estará a cargo de Candela Juarez (El Carmen), Banda Grito Coplero y Elías Abalos (foto).

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD