Municipio realizó taller de salud bucal en Appace

Un taller informativo sobre salud bucal se realizó en las instalaciones de Appace de Bajo La Viña, en el marco de un trabajo articulado entre el municipio capitalino y la institución, con el objetivo de promover hábitos saludables. La jornada estuvo orientada a los padres de los niños que concurren a ese establecimiento, y en la misma se les brindaron herramientas prácticas y consejos útiles para el cuidado dental, adaptados a las necesidades de los usuarios.

Luego de visitar la institución, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, expresó "procuramos desde el municipio acompañar y articular con instituciones públicas y privadas de la ciudad, en este caso Appace, ampliamente reconocida por su trayectoria, un gran referente en todo el trabajo realizado y la evolución en el abordaje integral de las personas con discapacidad".

Añadió "que nos abran las puertas y reciban a nuestros profesionales para brindar este tipo de charlas instructivas es sumamente positivo, tanto para la institución como para nuestros equipos técnicos, generando un aprendizaje circular, donde todos aportan, puesto que buscamos seguir fortaleciendo estas alianzas estratégicas que promueven la inclusión".

Luego la directora de Medicina Preventiva municipal, Itati Gloss, señaló: "Estuvimos presentes en la institución acercando todo lo relacionado a la salud bucal, trabajando de manera articulada con el área de inclusión, brindando herramientas y consejos prácticos para promover una correcta higiene dental y el cuidado de la salud bucal, fundamentales para el bienestar general".

Consideró en este orden que "la propuesta busca despejar todas las dudas e inquietudes que puedan surgir en torno a la salud bucal. Además, se realizó una breve revisación odontológica con el objetivo de conocer el estado bucal de los chicos, identificar posibles caries y brindar recomendaciones personalizadas", puntualizó Gloss.