Trastornos del neurodesarrollo fortalecen redes de atención

En las instalaciones del Cabildo se concretó una capacitación centrada en la importancia de la atención temprana en personas con trastornos del neurodesarrollo, a través de la articulación entre el Gobierno provincial, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la institución Appace. El encuentro reunió a profesionales, familias y referentes del ámbito de la salud, la educación y la inclusión, generando un espacio de capacitación, reflexión y fortalecimiento de redes.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, explicó que "participamos en el Cabildo de unas jornadas que incluyeron disertaciones y capacitaciones centradas en temáticas clave como la inclusión y la primera infancia. Se trata de un espacio de formación y reflexión que fortaleció el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio".

Consideró a Appace (Asociación de Protección al Paralítico Cerebral ) "pionera en nuestra provincia y compartiendo un espacio valioso junto a las familias de personas con discapacidad, abordando una temática fundamental que nos interpela a todos como sociedad".

Puntualizó además que "el objetivo de este encuentro no solo fue brindar más y mejores herramientas para la inclusión, sino también fortalecer los vínculos, generar conexiones significativas y construir una comunidad más empática".

Finalmente sostuvo Altea "una característica muy valiosa como comunidad es el deseo de querer el bien del prójimo, y también es fundamental formarnos, aprender y adquirir herramientas para poder hacerlo de manera adecuada, con responsabilidad y siempre desde una mirada propositiva".

Por su parte, Sandra Sandoval, médica pediatra, hizo referencia a "las jornadas sumamente importantes, y como directora de Appace me siento muy orgullosa de la red que logramos consolidar entre la Provincia, el Municipio y nuestra institución. Es un verdadero ejemplo de trabajo articulado, que pone en valor la importancia de la atención temprana en personas con trastornos del neurodesarrollo".

Añadió: "Las charlas se desarrollaron de manera muy positiva, cumpliendo con los tiempos establecidos y contando con la participación de disertantes destacados, tanto de nuestra región como una invitada especial de Buenos Aires. La virtualidad nos brinda la posibilidad de generar estos intercambios enriquecedores, que no solo amplían perspectivas, sino que también permiten construir y fortalecer redes de trabajo", subrayó.

Luego resaltó Sandoval "fundamental el encuentro, para que seamos cada vez más los que nos sumemos, y poder reunirnos y encontrarnos desde el conocimiento, las necesidades compartidas y las herramientas con las que contamos en la provincia, que no difieren de las de otros lugares".