10.838 transfusiones se registraron en este año

Entre enero y el inicio del corriente mes se realizaron en Jujuy 7.534 donaciones efectivas de sangre en un total de 241 Operativos "Mi sangre, tu sangre"; 104 colectas de sangre en la vía pública y 75 junto a Servicios Transfusionales Hospitalarios, mientras se logró el registro de 363 donantes de células progenitoras hematopoyéticas en el Centro Regional de Hemoterapia.

Así lo informó el Ministerio de Salud de la Provincia, que continúa, a través del CRH, según destacó, con las acciones integrales para fortalecer la donación voluntaria de sangre en toda la provincia. Agregó que este trabajo ininterrumpido ha permitido, entre enero y el inicio de noviembre, realizar un total de 10.838 transfusiones de sangre en 15 servicios hospitalarios de la provincia, incluyendo hospitales "Pablo Soria", Materno Infantil, "Guillermo Paterson", "Oscar Orías", "San Roque", "Jorge Uro", "Arturo Zabala", "Wenceslao Gallardo", "Nuestra Señora del Rosario", "General Belgrano", "Salvador Mazza", "Miguel Miskoff", "Nuestra Señora del Carmen", "Nuestra Señora de Belén" y "Carlos Snopek". Asimismo, se posibilitó el soporte al sector privado mediante un trabajo interinstitucional cada vez más fortalecido.

Por el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que se recordó ayer, todo este mes se dedicará a fortalecer la importancia de la donación voluntaria, brindar información, sumar donantes e inscribir a nuevos donantes de médula ósea y plaquetas, mientras continúan los talleres y proyectos educativos en los distintos niveles; la promoción, atención y capacitación y las actividades junto a la comunidad en el edificio central del Centro Regional, así como las prácticas profesionalizantes de la carrera Técnico Superior en Hemoterapia.

La cartera sanitaria reiteró que la donación voluntaria es indispensable porque la sangre no se fabrica y es un recurso requerido de manera cotidiana en diferentes situaciones de salud, muchas de ellas críticas y de urgencia. El Centro Regional de Hemoterapia recibe a diario a las personas que decidan donar sangre en avenida Snopek esquina Teniente Bolzán, Alto Comedero, de lunes a viernes de 7 a 17 y sábados de 8 a 13, a donde se podrá llegar a través de las líneas de colectivos L1, 3, 7 y 45.

Los requisitos para donar sangre son: estar sano, DNI u otra identificación con foto, pesar más de 50 kg, tener entre 18 y 65 años, desayunar antes de donar (té, café, mate, jugo), no haber tenido síntomas de dengue en el último mes, no consumir alcohol en exceso (al menos 12 horas antes), no fumar antes ni después de donar (al menos 2 horas), no haberse realizado tatuajes ni piercings en los últimos meses, no estar embarazada ni en período de lactancia.