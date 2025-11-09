°
9 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cindac
Tini Stoesell
Inta Yuto
Brasil
Sector Tabacalero
Pueblos Indígenas
Mundial sub 17
Fórmula 1
candidatas
Cindac
Tini Stoesell
Inta Yuto
Brasil
Sector Tabacalero
Pueblos Indígenas
Mundial sub 17
Fórmula 1
candidatas

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Mundial sub 17

Argentina goleó 7-0 a Fiyi y se clasificó como uno de los mejores primeros del Mundial Sub 17

El conjunto albiceleste finalizó líder en su grupo y ahora espera rival para la fase eliminatoria.

Domingo, 09 de noviembre de 2025 12:08

Como era de esperar, la Selección argentina sub 17 goleó 7-0 a Fiyi, el rival más débil del grupo, y se clasificó como uno de los mejores primeros del Mundial de Qatar. El conjunto liderado por Diego Placente espera rival para la fase eliminatoria.

Más allá de la victoria, la goleada de Argentina es clave para definir los cruces posteriores, ya que en la siguiente fase los emparejamientos se determinarán según la clasificación general de la primera ronda: el mejor primero enfrentará al tercer mejor clasificado.

Los chicos de Diego Placente cerraron un fase de grupos impoluta, con nueve puntos de nueve posibles, con 11 goles a favor y solo dos en contra, con las victorias en las primeras dos jornadas ante Túnez (1-0) y contra Bélgica (3-2).

Ujeda (m.17, m.58, m.88), Mateo Martínez (m.30 y m.43), Santiago Silveira (m.89) y Ravuso Sukabula en propia meta (m.91) fueron los goleadores ante la débil Fiji, última de grupo y eliminada del torneo.

Cuándo se juegan las fases eliminatorias

16avos de final: 14 y 15 de noviembre

8vos de final: 18 de noviembre

4tos de final: 21 de noviembre

Semifinales: 24 de noviembre

Tercer puesto y Final: 27 de noviembre

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD