Batacazo de Luján en Perico y se prende en la lucha

Triunfazo en Perico. Deportivo Luján pisó fuerte en el estadio “Plinio Zabala” y en la noche del viernes derrotó por 2 a 1 a Talleres y se prendió en la lucha de la zona 1, Región Norte del Torneo Federal Regional Amateur 2025/26.

Con garra, convicción y un corazón gigante, el equipo que conduce Julio Navarro sumó su segunda victoria de manera consecutiva, al derrotar por 2 a 1 al “expreso”. Pero para poder festejar, primero tuvo que sufrir. Ya que sobre los cuatro minutos, Maki Salces abrió el marcador con una volea que dejó sin respuestas al arquero Paz Retamal.

Sin embargo, sobre los 38 minutos, Gonzalo Ibarrola encaró por el sector izquierdo, ganó en velocidad y envió un centro perfecto al segundo palo para Alejandro Bárcena, quien de palomita ajustició a Fernández para poner el empate con el cual se fueron al descanso. En el segundo tiempo, la historia cambió, Luján se plantó de igual a igual, empezó a ganar las pelotas divididas en mitad de cancha y a jugar más cerca del arco rival.

Por lo que no sorprendió cuando llegando a los 12 minutos, Gabriel Quiroga apareció por el segundo palo y con un derechazo inatajable con el que convirtió el dos a uno que terminaría siendo definitivo ante el público periqueño. Los últimos minutos fueron no aptos para cardíacos, ya que la expulsión de Bragantini parecía debilitar a los “granates” que resistieron cada uno de los embates del local. Tal así que los envalentonó más a los capitalinos y los empujó a pelear cada pelota como si fuera la última, para así llevarse tres puntos importantísimos a San Salvador.

De esta manera, el “granate” de Navarro dio el batacazo en Perico y quedó con 7 unidades a 2 puntos de la punta en la zona 1 que lidera Talleres con 9. Terminado el partido, el delantero Emmanuel Vatt Castro, afirmó que “Luján ganó porque tiene garra, corazón, carácter, sacrificio y mucha humildad, nada más que eso. Estamos súper contentos, sabiendo que ganamos en una cancha muy difícil, donde veníamos a sacar un buen resultado, siendo sincero no llegamos a ganarlo porque sabemos que Talleres es un equipo muy fuerte, pero lo buscamos y nos terminamos llevando mucho más de lo que queríamos”, sintetizó el “9”.

Zapla ganó en casa y recuperó la sonrisa

FABRICIO ÁVILA | EL LATERAL IZQUIERDO DE ZAPLA LE DIO LA VENTAJA PARA IMPONERSE A MONTERRICO SUR EN EL “EMILIO FABRIZZI”.

En lo que fue el duelo de punteros de la Zona 2 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, Altos Hornos Zapla recuperó la sonrisa con un 3 a 1 contundente, trabajado y sufrido frente a Monterrico Sur en el estadio “Emilio Fabrizzi”. Ulises Virreyra abrió el marcador con un cabezazo que aventajó a los dueños de casa, pero antes del cierre un tiro libre espectacular de Gabriel Méndez se clavó en el ángulo y los “sureños” igualaron el marcador

En la segunda etapa Fabricio Ávila mostrando nuevamente su faceta en los metros finales puso arriba otra vez a los “merengues” y para sellar la victoria apareció Gabriel Tapia para el 3 a 1 definitivo de los dirigidos por Facundo Zamarián que igualmente deben seguir mejorando de cara a un futuro más competitivo.

Al final del encuentro, el DT Zamarián dijo que “fue un primer tiempo intenso, de ida y vuelta. Tuvimos equilibrio y actitud, pero sabíamos que Monterrico es un rival durísimo. La zona es pareja, las diferencias son mínimas. Hoy hicimos la diferencia porque mantuvimos la calma después del empate y encontramos espacios. Falta mucho, pero este es el camino”. “La gente está ansiosa, lo entendemos. Hace años que Zapla quiere salir de esta categoría y siempre está cerca. La hinchada empuja muchísimo, es un motor para nosotros. Cuando juega a favor, nos potencia”, sentenció.