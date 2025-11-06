Jueves con probabilidades de lluvias

Un nuevo día comienza y amaneció bastante agradable por que esta “fresquito” a comparación del fin de semana en los que tuvimos días con temperaturas que pasaron los 35 grados centígrados.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en la ciudad de San Salvador de Jujuy será un día con lluvias aisladas por la mañana y para la tarde y noche de hoy se esperan chaparrones. La temperatura máxima podría llegar a alcanzar los 22 grados.

En la zona de los pericos y el ramal se esperan lluvias también para el día de hoy y la temperatura máxima estará llegando a los 24 grados.

En Humahuaca será una jornada con cielo mayormente nublado con máxima de 25 grados centígrados.

Mientras que en la ciudad fronteriza de La Quiaca será un día con cielo parcialmente nublado y para la tarde y noche de hoy se espera cielo mayormente nublado con mínima de 8 grados y máxima de 23 grados.