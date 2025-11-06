Asesinó a su padre y fue condenado a catorce años

La Justicia condenó a 14 años de prisión a Mauricio Gabriel Murillo Gómez, tras ser hallado como autor material del delito de “homicidio calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”, que tuvo como víctima a su progenitor. El parricidio ocurrió en noviembre de 2024 en la ciudad de Libertador General San Martín.

El tribunal en lo Criminal fue integrado por Claudia del Rosario Moreno (presidenta) y los vocales Liliana Pellegrini y Leonardo Zazalli. Mientras la investigación penal preparatorio estuvo a cargo del fiscal Ernesto Lian Resua. Tras el desarrollo de las audiencias del juicio oral, los magistrados resolvieron declarar al acusado autor responsable del delito de “homicidio calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”. En la audiencia de determinación de pena celebrada ayer, el Tribunal condenó a Murillo Gómez a la pena de 14 años de prisión efectiva, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

Sobre los hechos

El crimen se registró la madrugada del 19 de noviembre de 2024 en un departamento del edificio “Alvear” del microcentro de la ciudad de Libertador General San Mar tín, ubicado en la intersección de las calles Entre Ríos y Belgrano. En esas circunstancias, un llamado alertó a las autoridades sobre un hecho de sangre en uno de los departamentos y al constituirse el personal del Same observó a un hombre en el interior de una de las habitaciones del inmueble, tendido en el suelo en medio de un charco de sangre, con una profunda herida en la zona frontal del cuerpo.

En el departamento también se encontraba Murillo Gómez, quien fue entrevistado por los efectivos de la División de Homicidios y en la misma versión que dio se contradecía constante mente y ante estas inconsisten cias, luego terminó admitiendo que minutos previos al crimen había protagonizado una violen ta pelea con su padre. En el lugar, también los efectivos hallaron un arma blanca que fue secues trada.