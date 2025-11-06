°
6 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

“Saberes, usos y costumbres”
Conciencia Animal
La Quiaca
Laboratorio de Innovación Judicial
Homicidio de Nicolás Canaviri
Caso Matías Jurado
Mauricio Murillo Gómez
Chalicán
San Juan
El tiempo en Jujuy
“Saberes, usos y costumbres”
Conciencia Animal
La Quiaca
Laboratorio de Innovación Judicial
Homicidio de Nicolás Canaviri
Caso Matías Jurado
Mauricio Murillo Gómez
Chalicán
San Juan
El tiempo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en jujuy

Jueves con probabilidades de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las precipitaciones seguirán presentes en esta zona de la provincia.

Jueves, 06 de noviembre de 2025 08:27

Un nuevo día comienza y amaneció bastante agradable por que esta “fresquito” a comparación del fin de semana en los que tuvimos días con temperaturas que pasaron los 35 grados centígrados.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en la ciudad de San Salvador de Jujuy será un día con lluvias aisladas por la mañana y para la tarde y noche de hoy se esperan chaparrones. La temperatura máxima podría llegar a alcanzar los 22 grados.

En la zona de los pericos y el ramal se esperan lluvias también para el día de hoy y la temperatura máxima estará llegando a los 24 grados.

En Humahuaca será una jornada con cielo mayormente nublado con máxima de 25 grados centígrados.

Mientras que en la ciudad fronteriza de La Quiaca será un día con cielo parcialmente nublado y para la tarde y noche de hoy se espera cielo mayormente nublado con mínima de 8 grados y máxima de 23 grados.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD