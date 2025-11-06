Absolvieron a la única acusada por el asesinato de un joven

La Justicia jujeña absolvió a la única acusada por el crimen de Nicolás Canaviri, ocurrido en el barrio lote Bárcena de la ciudad capital en 2022. La mujer había llegado a esta instancia judicial en libertad. La querella indicó sentirse “bastante desconcertados” y esperan conocer los fundamentos del fallo para evaluar una posible apelación.

Hay que recordar que el juicio por el crimen del joven tuvo su primera audiencia el 30 de septiembre pasado y durante octubre registró algunas suspensiones y reprogramaciones por diferentes causas, entre ellas la ausencia de uno de los testigos del hecho. Así, ayer alrededor de las 16.30 comenzó la audiencia en una de las salas del edificio del Juzgado de Control, ubicado en calle Bustamante del centro capitalino, donde las partes dieron lugar a los alegatos.

Luego de un cuarto intermedio que se extendió hasta pasadas las 19, los magistrados dieron a conocer la decisión de absolver a la única acusada. El Tribunal estuvo conformado por los jueces Javier Salvatierra y Natalia Fabiana Segovia; y la secretaria a cargo de Gianina Paoloni. El fiscal del Ministerio Público de la Acusación fue Diego Cussel y la querella estuvo representada por Ailén Armada y Ezequiel Aldana. Cabe recordar que la joven absuelta por el crimen llegó a esta instancia judicial en libertad e imputada por la fiscalía por “homicidio simple con exceso de legítima defensa”, mientras que la querella formuló una acusación autónoma por “homicidio simple”.

Por su parte, la defensa solicitó la absolución al considerar que se trató de una legítima defensa. El Tribuno de Jujuy dialogó con Ezequiel Aldana, representante de la familia Canaviri, quien explicó que “la imputada en este caso fue encontrada, según los jueces miembros del tribunal, inocente del delito que se le imputaba, por lo tanto quedó libre. Se la absolvió y bueno, por supuesto con toda la amargura, la tristeza que esto representa para la familia”.

QUERELLANTES | EZEQUIEL ALDANA Y AILÉN ARMADA REPRESENTAN A LA FAMILIA CANAVIRI.

“Pero estamos a la espera de los fundamentos y a partir de ahí evaluaremos cuáles fueron las circunstancias que tuvieron en cuenta los miembros del tribunal para dictar esta sentencia y analizar la posibilidad de una impugnación de la sentencia”, adelantó. Al ser consultado sobre la ausencia de un testigo que habría presenciado el episodio indicó que “si bien no estuvo presente, se pidió la incorporación de su declaración en las instancias previas, en sede policial. Por lo tanto no puedo adelantar si se tuvo en cuenta o no ese testimonio, que fue incorporado no por las vías tradicionales, es decir oral, sino a través de la lectura de la declaración brindada en sede policial”.

Aunque aclaró que “sí se la consideró a la hora de ofrecer los alegatos tanto de la fiscalía como de esta querella, pero desconocemos si es que ese testimonio que para nosotros era bisagra, fue tenido en cuenta por los jueces”. Por su parte, la letrada Ailén Armada expresó que se encuentran “bastante desconcertados, todo lo que era el bloque acusatorio, por la cantidad de pruebas y de testimonios y de todo lo que se ha aportado, tanto de la fiscalía como de manera particular, así que si tengo que definir con algún adjetivo en este momento es un poco desconcertados, pero hay que continuar, hay que esperar los fundamentos”. Sobre una posible apelación al fallo del tribunal mencionó que “cuando conozcamos los fundamentos veremos si es considerable o no con continuar con el tema de una posible apelación y obviamente explicándole a la familia, que son ellos los que van a tomar la decisión, no nosotros”.

Sobre los hechos

Hay que recordar que el episodio ocurrió el 18 de mayo del 2022, en un domicilio ubicado sobre un tramo de la calle Zurueta del barrio loteo Bárcena de la ciudad capital. En esas circunstancias Nicolás Canaviri se encontraba compartiendo bebidas con un grupo de personas y en un momento determinado se produjo una discusión entre la víctima y una joven con la que mantenía un vínculo. Tras una pelea, el joven resultó con un golpe en la cabeza y una herida de arma blanca en el tórax. Posteriormente, se constituyó la madre de Canaviri, alertada sobre el hecho por un amigo que se encontraba en el lugar, y trasladó de inmediato al joven al hospital “Pablo Soria”, pero lamentablemente carecía de signos vitales.