Castellani disertará en Jujuy

La Federación Jujeña de Vóley, a través de su Secretaría de Capacitaciones, anunció que el actual entrenador de Las Panteras, el seleccionado argentino femenino, brindará una clínica el 12 y 13 de diciembre.

Con más de 16 años defendiendo la celeste y blanca, Castellani fue protagonista de momentos históricos, siendo medalla de bronce en el Mundial Argentina 1982; presea bronceada en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y diploma olímpico en Los Ángeles 1984.

Pero su legado no se detuvo ahí: como entrenador, llevó a la Selección Masculina Argentina al oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995, y formó equipos en distintos rincones del mundo, dejando su huella en cada paso.

Hoy lidera a Las Panteras, que continúan creciendo y dejando en alto el vóley nacional.

Y este diciembre, Jujuy será parte de esa historia.

La entidad invitó a los interesados a sumarse a la experiencia, accediendo a los redes oficiales.

Castellani viene de dictar una clínica en Chile, donde asistió el profesor Desiderio Farías, palpaleño radicado en el vecino país y referente de este deporte.

Abierto "Las Diablitas"

La escuela de vóley de Atlético Gorriti informó que entre el sábado 29 y domingo 30 del corriente se desarrollará el tradicional Abierto "Las Diablitas". Se trata de la quinta edición de este torneo, donde compiten clubes de nuestra provincia, siendo los precursores de la competencia del Sub12. En esta oportunidad también se realizará la tercera edición en masculino.

En ambos días se vivirán un marco de fiesta del vóley coordinando el uso de las instalaciones con 4 canchas. Las inscripciones se reciben hasta el 17.