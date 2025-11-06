El "millonario" hoy se enfrenta a Parapetí

La fecha 4 del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 hoy comienza para los clubes jujeños debido al "superclásico" (domingo a las 16.30 Boca Juniors vs River Plate en "La Bombonera" por la fecha 15 de la Liga Profesional).

Así será que esta noche en el estadio "Visera de Cemento" por la Zona 3, Atlético San Pedro recibirá a Parapetí a las 21 en la revancha con el arbitraje de Víctor Condo (Liga Jujeña). Fue empate 1 a 1 en el estreno del certamen disputado en el mismo campo de juego.

Mientras que mañana en Palpalá por la Zona 2, Altos Hornos Zapla se medirá con Monterrico Sur a partir de las 21 en el "Emilio Fabrizzi", en lo que será el duelo de punteros de la Zona 2. El juez del cotejo será Adrián Vilte (Liga Puneña). En el partido de ida el "merengue" se impuso por 1 a 0 en la ciudad "tabacalera". Y en Perico, Atlético Talleres por la Zona 1 hará lo propio pero a las 21.30 en el "Plinio Zabala" ante Luján donde dirigirá Walter Cardozo. En el debut fue triunfo por 3 a 1 del "expreso" en "La Tablada".

En tanto que el sábado a las 20 en el estadio "Plinio Zabala", Pampa Blanca se topará con Rivadavia por la Zona 2 donde el árbitro será Alexis Balderrama (Liga Departamental). En el estreno disputado en El Carmen empataron 1 a 1. Luego el domingo a las 11.15, en el Complejo Municipal de Yuto, Cady se enfrentará a Mitre de Calilegua por la Zona 3. El referí será Dante Guzmán (Liga Regional). En el duelo de ida ambos igualaron 2 a 2. Por último, a las 16.30, independientemente del Boca - River, jugarán Racing de Ojo de Agua en el Cear de La Quiaca contra Unión Deportiva Maimará, arbitrado por Sergio López (Liga Jujeña). Los quiaqueños cayeron por 2 a 1 de visitante en el arranque del torneo.

Las tablas de posiciones hasta el momento: Por la Zona 1 Talleres posee 9 puntos, Luján 4, Maimará 3 y Racing de Ojo de Agua 1. Por la Zona 2 está liderada por Monterrico Sur y Altos Hornos Zapla con 6 puntos, Pampa Blanca 4 y Rivadavia 1. En tanto la Zona 3 tiene puntero a Atlético San Pedro con 7 unidades, Defensores de Yuto con 4, Mitre de Calilegua y Parapetí con 1 punto.