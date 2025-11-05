Cafaju fortalece su acción con la fauna autóctona

Una nueva liberación de animales silvestres rehabilitados realizó el Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy, que lleva adelante políticas públicas de conservación y protección de la biodiversidad, que representa el compromiso del Gobierno provincial por garantizar la recuperación, rehabilitación y reinserción de especies autóctonas en su hábitat natural.

El Cafaju, que pertenece al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, recibió la visita de la titular de esa cartera, María Inés Zigarán, y otras funcionarias para conocer el estado de los ejemplares a liberar, recibir los informes técnicos previos y supervisar los procedimientos que sostienen el trabajo a realizar.

El equipo técnico del Cafaju presentó los resultados de un proceso que combina conocimiento científico, compromiso ético y profundo respeto por la vida silvestre. Cada diagnóstico, cada cuidado y cada decisión forman parte de una cadena de acciones que permiten que los animales recuperen su salud, su instinto y su libertad. En esta oportunidad, los ejemplares que regresaron a su hábitat natural tras recibir el alta médica y biológica, garantizando su óptimo estado para la reintegración, fueron cinco loros habladores (Amazona aestiva) rehabilitados tras ser entregados por la Municipalidad de La Mendieta; un quirquincho bolita (Tolypeutes mataco) hallado por vecinos del barrio Ciudad de Nieva, y una boa lampalagua (Boa constrictor occidentalis) rescatada por Bomberos de Perico.

Al respecto, Zigarán destacó una vez más el trabajo del Cafaju, y puso de relieve su compromiso “en un contexto global de crisis por pérdida de la biodiversidad, que provoca la extinción de cientos de miles de especies”. Dijo también que “recuperar y liberar ejemplares de la fauna silvestre es también aportar para garantizar la recomposición del equilibrio de los ecosistemas a los cuales pertenecen y un gesto de paz con la naturaleza”

Finalmente, agradeció a todas las personas y organizaciones que participaron de la recuperación primero, de la entrega a los profesionales del Ministerio después, y de la rehabilitación y liberación. “Se trata de una cadena donde cada eslabón aporta una acción y un gesto valioso, pensando en el bienestar de las especies silvestres”. Para denunciar situaciones de tráfico, caza furtiva, tenencia, maltrato y otras anomalías con la fauna silvestre, comunicarse al 3884409250.