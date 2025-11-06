Marcha del Orgullo el 29

La XVIII Marcha del Orgullo en Jujuy se realizará el 29 de este mes, a las 16, en la plaza Belgrano. “El orgullo se vive y se defiende en las calles. Salimos una vez más a marchar, celebrar y resistir”, destacaron desde la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo de Jujuy (Como Jujuy).

Y explicaron en la convocatoria 2025 que es “porque nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestros deseos son parte de una historia de lucha y conquista colectiva. Por eso marchamos, para compartir, celebrar y exigir que todas nuestras vidas y libertades sean vividas con igualdad y dignidad”.

Invitaron también a sumarse a las actividades de la semana previa entre las cuales está el Foro de Turismo y Diversidad Lgbtq+ que se concretará el 20 de ese mes en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo Histórico (Belgrano 493). La apertura está prevista para las 9. Destacaron “únete a nosotros en un evento inclusivo y alegre en el corazón de Jujuy”. Hay un link de inscripción que se puede solicitar al 388 4354625 o STUDIOBCN@hot mail.com. Se abordará el Turismo Lgbt+ como motor del desarrollo económico y cultural.