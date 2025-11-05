Prueba piloto del primer colectivo urbano a GNC

Por un período de 60 días, el servicio de transporte urbano de pasajeros incorporó, a modo de prueba piloto, la primera unidad propulsada a GNC (gas natural comprimido) a través de la empresa "Santa Ana".

La presentación del nuevo colectivo se realizó en la playa de estacionamiento de la Pista de la Salud y contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar; el secretario municipal de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, y el titular de la citada empresa, Jorge Castelli.

Durante el acto, Lisandro Aguiar expresó su satisfacción por la incorporación de esta unidad experimental y destacó que la iniciativa "se enmarca en el proceso de elaboración del pliego de licitación para el transporte público de pasajeros de los próximos años".

"Consideramos fundamental probar estas nuevas tecnologías que generan menor contaminación y reducen la emisión de gases al ambiente. La idea es evaluar su funcionamiento en las distintas líneas de la ciudad y, a partir de esa experiencia, avanzar hacia una renovación del servicio con inversiones sostenibles para la Capital", agregó.

Por su parte, Guillermo Marenco remarcó que "se continúa incorporando tecnología y buscando optimizar el sistema de transporte urbano".

Explicó que la prueba permitirá "realizar los ensayos necesarios para detectar ajustes o mejoras, y sumar esos resultados a la consulta popular que impulsa el Concejo Deliberante en el marco previo a la nueva licitación del transporte", concluyó el funcionario.