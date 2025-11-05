Desobedeció medida judicial y apedreó la casa de su expareja

Un hombre desobedeció una medida judicial, apedreó el domicilio de su expareja y fue detenido.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado lunes alrededor de las 0.30 en la intersección de las calles Cerro Zapla y Miguel Cane del barrio San Pedrito de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un llamado alertó a las autoridades sobre un hombre que arroja piedras a un domicilio del sector.

De manera inmediata una comisión del Centro de Gestión de la Unidad Regional 1 se constituyó en el lugar, donde un hombre de 48 años les manifestó que la expareja de su hija se presentó en el domicilio, vociferó amenazas, arrojó piedras que provocaron daños materiales y se fugó.

Tras un breve recorrido por el sector, el inculpado de 39 años fue detenido y al ingresar sus datos al Centro de Información y Análisis Criminal, los efectivos cayeron en cuenta que registraba una medida judicial de prohibición de acercamiento.

Posteriormente fue trasladado a la Subcomisaria San Francisco de Álava, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que la familia damnificada radicó la correspondiente denuncia y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.