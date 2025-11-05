°
5 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cámara de Diputados
Susques
Escuela Provincial Agrotécnica 13
Bajo La Viña
La opinión
John Gifford Stower
Paritarias 2025
Empresa Santa Ana
Día de la Eliminación de la Violencia contra la mujer
Concejo Deliberante
Cámara de Diputados
Susques
Escuela Provincial Agrotécnica 13
Bajo La Viña
La opinión
John Gifford Stower
Paritarias 2025
Empresa Santa Ana
Día de la Eliminación de la Violencia contra la mujer
Concejo Deliberante

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
San Francisco de Álava

Desobedeció medida judicial y apedreó la casa de su expareja

Tras el ataque se fugó y fue detenido a pocos metros.

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 02:58
SUBCOMISARÍA | DONDE QUEDÓ DETENIDO EL INCULPADO.

Un hombre desobedeció una medida judicial, apedreó el domicilio de su expareja y fue detenido.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado lunes alrededor de las 0.30 en la intersección de las calles Cerro Zapla y Miguel Cane del barrio San Pedrito de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un llamado alertó a las autoridades sobre un hombre que arroja piedras a un domicilio del sector.

De manera inmediata una comisión del Centro de Gestión de la Unidad Regional 1 se constituyó en el lugar, donde un hombre de 48 años les manifestó que la expareja de su hija se presentó en el domicilio, vociferó amenazas, arrojó piedras que provocaron daños materiales y se fugó.

Tras un breve recorrido por el sector, el inculpado de 39 años fue detenido y al ingresar sus datos al Centro de Información y Análisis Criminal, los efectivos cayeron en cuenta que registraba una medida judicial de prohibición de acercamiento.

Posteriormente fue trasladado a la Subcomisaria San Francisco de Álava, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que la familia damnificada radicó la correspondiente denuncia y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD