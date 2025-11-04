Lowrdez fue hackeada en redes sociales y se sospecha que haya sido su ex pareja

A casi dos semanas del escándalo que sacudió a Lourdes Fernández, la integrante de Bandana volvió a ser noticia, aunque esta vez por un motivo muy diferente.

La cantante reveló que fue víctima de un hackeo en su cuenta de TikTok y tuvo que abrir un nuevo perfil para seguir conectada con sus fans.

A través de una historia en Instagram, Lourdes informó la situación con humor: “De todas las hadas, me tocó ser la hacke-hada”, escribió, junto al link de su nueva cuenta.

Aunque la frase generó risas entre sus seguidores, el episodio volvió a preocupar a su entorno tras las últimas semanas marcadas por tensión, denuncias y exposición mediática.

La artista, que recientemente regresó a los escenarios con una emotiva presentación en el Gran Rex, explicó que perdió acceso a su perfil anterior y decidió reactivar una cuenta que ya tenía desde 2024, aunque no la utilizaba.

El hecho ocurre en medio del proceso judicial contra su expareja, Leandro García Gómez, quien continúa detenido tras ser denunciado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Pese a la gravedad de la causa, Lowrdez se mostró tranquila y enfocada en su recuperación personal.

En la Justicia, la cantante pidió que su ex sea liberado y negó haber sido víctima de agresión, asegurando que el episodio se trató de un malentendido mientras se encontraba en mal estado de salud.

Mientras la investigación sigue su curso, Lowrdez Fernández intenta retomar su rutina artística y mantener contacto con sus fans desde su nueva cuenta: “Estoy concentrada en mi bienestar y en volver a disfrutar del trabajo”, expresó días atrás.