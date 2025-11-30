Rompió la vidriera de un comercio, robó y fue detenido

Un joven violentó una reja y rompió la vidriera de un comercio, sustrajo computadoras y fue detenido.

Según las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado viernes alrededor de las 4 sobre un tramo de la calle República de Líbano, en inmediaciones de la feria minorista de la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre la vidriera de un local comercial que había sido violentada, por lo que una comisión policial se constituyó de inmediato.

Una vez allí, constataron que los vidrios del comercio estaban rotos, las rejas forzadas y que de los estantes faltaban algunos elementos que eran exhibidos.

Asimismo, testigos manifestaron a los efectivos que vieron a un hombre protagonizar el ilícito y fugarse.

Una comisión policial recorrió el sector y observó a un joven de 18 años, con similares características a las aportadas por los testigos, salir de un inquilinato de la calle Rivadavia y procedieron a su detención.

Además, al entrevistarse con el propietario del inmueble, entregó una bolsa que contenía dos notebooks a los efectivos e indicó que el inculpado había ingresado con dichos bienes hace breves minutos.

Al mismo tiempo, efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor en el comercio.

En tanto, el inculpado fue trasladado a la Seccional 21° y quedó alojado a disposición de la Justicia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.