Boca Juniors hoy buscará clasificar a semifinales

Boca recibirá a Argentinos Juniors, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional entre dos de los grandes candidatos a quedarse con el título.

El partido, que está programado para las 18.30 y que contará con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas, se llevará a cabo en el Estadio "Alberto J Armando", más conocido como "La Bombonera", y se podrá ver a través de Espn Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Fernando Echenique y en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca, que es dirigido por Claudio Úbeda, atraviesa un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos cinco partidos con mucha solidez (3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre y 2-0 a Talleres de Córdoba).

Esto le permitió al equipo "Xeneize" terminar en la primera posición de la Zona A con 29 puntos y así clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores, ya que finalizó segundo en la tabla anual solo por debajo de Rosario Central.

En los octavos de final de los playoffs, Boca eliminó a Talleres de Córdoba gracias al triunfo por 2-0 en "La Bombonera".

Pero en esta ocasión no la tendrá nada fácil, ya que del otro lado de la cancha estará Argentinos Juniors, uno de los equipos más regulares del 2025 en el fútbol argentino.

Los dirigidos por Nicolás Diez finalizaron quintos en la Zona A con 25 puntos, mientras que en los playoffs comenzaron con un muy buen triunfo 2-0 frente a Vélez gracias al doblete de Hernán López Muñoz, una de sus mayores figuras.

Ambos equipos, Boca por su gran presente y Argentinos Juniors por su regularidad a lo largo del año, son dos de los grandes candidatos a quedarse con el título en este Torneo Clausura.

El ganador de este cruce se enfrentará con Racing o Tigre, que se enfrentarán el lunes en el "Cilindro de Avellaneda".

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Baringa, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz . DT: Nicolás Diez.

Estadio: "La Bombonera".

Árbitro: Fernando Echenique.

Hora: 18.30.

TV: ESPN Premium.

Se define todo hoy en Madryn

Deportivo Madryn recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, en un partido correspondiente a la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional que definirá el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17 en el estadio “Abel Sastre” y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Facundo Tello.

Deportivo Madryn, que estuvo rodeado de situaciones polémicas en su camino hacia la gran final, sufrió una dura derrota 2-0 en la ida, por los goles de Tomás González y Juan Antonini, por lo que en su estadio necesitará ganar por al menos dos goles para forzar los penales, mientras que en caso de imponerse por tres o más se asegurará el ascenso. En su camino hasta la final, Deportivo Madryn terminó primero en la Zona A con 60 puntos, aunque en la final que definió el primer ascenso cayó por penales frente a Gimnasia de Mendoza.

Ya en el Reducido, el equipo chubutense le ganó con un global de 4-0 a Gimnasia de Jujuy. Vale aclarar que en la ida perdía 1-0, pero se suspendió el partido por supuestas amenazas al árbitro y la AFA le dio el partido por ganado 3-0. A su vez, en las semifinales igualaron 1-1 en el global frente a Deportivo Morón y avanzaron gracias a la ventaja deportiva.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, terminó segundo en la Zona B con 60 puntos y en el Reducido tuvo actuaciones muy sólidas para vencer a Patronato (21) y a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0), en los octavos y cuartos de final respectivamente, mientras que en las semis sufrió para eliminar a Estudiantes de Buenos Aires.